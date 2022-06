https://mundo.sputniknews.com/20220603/el-presidente-boliviano-no-asistira-a-cumbre-de-las-americas-si-hay-paises-excluidos-1126254296.html

El presidente boliviano no asistirá a la Cumbre de las Américas si hay países excluidos

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El mandatario boliviano, Luis Arce, no participará en la Cumbre de las Américas organizada por EEUU "mientras haya países... 03.06.2022, Sputnik Mundo

La postura boliviana obedece a la exclusión unilateral de EEUU a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los que Washington calificó de poco democráticos y por tanto no enviaría una invitación.México también anunció que no acudiría a la reunión regional, prevista para entre el 6 y 10 de junio en Los Ángeles (EEUU, suroeste), si hay países no invitados.

