AMLO negocia con 16 empresas extranjeras la regularización del sector energético de México

Cuestionado sobre un diálogo que mantuvo el jueves 2 de junio con representantes de la empresa petrolera Talos Energy, originaria de Texas, para regularizar el acceso a un yacimiento en Tabasco, en el sureste de México, el mandatario especificó que se busca acordar explotaciones conjuntas de los recursos energéticos sin necesidad de ir a litigio."En algunos casos entregaron permisos en donde no se puede producir más energía porque no hay líneas de transmisión, sin embargo, se entregaron los permisos; en otros casos, sin permiso, construyeron plantas de energía, sin permiso; en otros casos no tenían terminales para almacenar combustible y hacían trasvases, y se demostró de que esto facilitaba el contrabando de diésel sobre todo", acusó.Además, abordó con las firmas extranjeras posibles inversiones para construir plantas de licuefacción en México.En cuanto al yacimiento que se comparte entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Talos, se calcula que se pueden extraer hasta 160.000 barriles diarios, puntualizó el presidente.La controversia con la firma estadounidense por el yacimiento tabasqueño derivó de la entrega de concesiones energéticas en el sexenio anterior, subrayó López Obrador, operadas mediante el empleo faccioso de información privilegiada generada por funcionarios de Pemex contratados en el sector privado."Junto a ese yacimiento hay otro que es de la nación, entonces cuando se descubre que es un solo yacimiento, de acuerdo a la misma ley, tiene que operarlo la empresa que, de acuerdo a estudios, posea más reservas, entonces hicieron los estudios y se encontró que el yacimiento de Pemex tiene más reservas que el de la empresa particular", explicó el mandatario."Entonces hay una proporción como de 60/40, por decirlo así, entonces es más lo que tiene Pemex; y lo segundo, para que se perfore y se explote un yacimiento conjunto es que lo lleve a cabo la empresa con más experiencia, entonces Pemex tiene más experiencia y ese era el motivo de la inconformidad, Talos quería operar el yacimiento", agregó.Sobre este desencuentro se dialogó con la firma estadounidense y Pemex propuso invertir en el aprovechamiento del crudo localizado y equilibrar la situación, pues Talos argumentaba que ellos invirtieron en descubrir el energético.Además, garantizó que la concesión será respetada y Talos alcanzará utilidades razonables.

