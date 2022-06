https://mundo.sputniknews.com/20220603/1126273563.html

Colectivos de Ecuador proponen agenda para un Gobierno feminista

QUITO (Sputnik) — El incremento de desigualdades, la precarización laboral y la exacerbación de la violencia, entre otros factores, motivaron a colectivos de... 03.06.2022

américa latina

ecuador

mujeres

feminismo

La denominada Agenda para un Gobierno Feminista Poder para Transformar, que los colectivos presentarán en diversas ciudades, comunidades y ante autoridades en los próximos días, replantea el concepto y la noción misma de desarrollo para que este se base en un Estado plurinacional, que tenga como eje al ser humano y priorice el trabajo y la vida sobre el capital y el mercado."Nosotras las mujeres estamos buscando replantear las nociones de acumulación infinita para que haya una repartición de manera más equitativa y con cuidado de elementos esenciales como el agua, en un territorio libre de violencia para todos y todas", comenta a la Agencia Sputnik la concejala del cantón Otavalo (norte), Paolina Vercoutere Quinche, militante de la Colectiva Runa Feminista, que congrega a mujeres quichuas del norte del país.La agenda, que demandó un año de elaboración, según sus impulsoras, también fue diseñada ante las negativas secuelas de la pandemia del COVID-19, que precarizó las condiciones laborales y aumentó los índices de violencia contra las mujeres, y ante la arremetida conservadora en la región, que según dijo a Sputnik la exlegisladora Betty Tola, de Alianza PAIS (izquierda, ahora denominado Movimiento MOVER), busca lesionar de manera importante sus derechos.Estadísticas oficiales demuestran que durante la pandemia muchas mujeres abandonaron su trabajo remunerado pues con el cierre de centros educativos y de custodia infantil no tenían dónde dejar a sus hijas; además, los índices de violencia contra las mujeres treparon, añade Tola.La agenda feminista no necesariamente implica un Gobierno presidido por una mujer, pero sí una visión feminista al pensar el país del futuro.PropuestasCinco son las áreas básicas en que la agenda hace propuestas: soberanía sobre el cuerpo, identidades y territorios; economía, trabajo y sostenibilidad de la vida, que implica, entre otras cosas, generar estrategias para el reconocimiento social y económico del trabajo doméstico no remunerado.Adicionalmente se plantea inclusión, igualdad y equidad social, que implica una vida digna y derechos para todos; la existencia real de un Estado laico, plurinacional y de derechos; y vidas libres de violencia, en medio de una cultura de paz.En un año preelectoral —pues las elecciones de autoridades seccionales (alcaldes y prefectos, entre otros) se realizarán en 2023— a los colectivos les tocará redoblar esfuerzos para que sus planteamientos no se contaminen ni confundan con la política electoral.Federici, un referenteLos colectivos toman las palabras de la feminista ítalo-estadounidense Silvia Federici de reencantar el mundo, porque hay un debate a nivel global del desafío que tienen los feminismos de pensar en propuestas alternativas de convivencia con la naturaleza para lograr el denominado "buen vivir".En otras palabras, el planteamiento es que el cuidado de la vida ordene la economía y la política, ordene a la sociedad y sus relaciones internas, ordene la lógica de la construcción de los Estados.El planteamiento no es nuevo y abandera no solo a las organizaciones feministas sino a un sinnúmero de colectivos que buscan un nuevo modelo de desarrollo.Recuperación de la historiaTola dice que la agenda que plantean recupera mucho de la historia del movimiento feminista y de mujeres del país andino, entre ellos la agenda política de las mujeres en 1996 y la preconstituyente de mujeres en el 2007, dos hitos históricos de la lucha de las féminas ecuatorianas."No pretendemos señalar que la propuesta surge de este momento. La diferencia es que no es una propuesta que demanda derechos para las mujeres; es una propuesta para el país, es una propuesta para la sociedad ecuatoriana, que piensa en el conjunto de los ecuatorianos y ecuatorianas", sostiene Tola.Ahora los colectivos buscan construir un verdadero poder feminista que permita incidir, por lo cual combinarán la lucha de resistencia con la construcción del tejido feminista que se nutra desde el territorio para conectar los planteamientos con propuestas ante gobiernos locales, el legislativo, el sistema de justicia, entre otras instancias.Un aspecto importante en el trabajo es el robustecimiento de liderazgos territoriales a través de procesos de formación, debate y construcción de propuestas."Hay que replantear el término de desarrollo, hay que replantear lo que entendemos por bienestar o por buen vivir: tener en mi localidad una megaestructura de 30 millones de dólares o tener acceso a salud, educación, a comida sana, a ejercer soberanía alimentaria. La agenda ha sido una excusa para seguir en la movilización social, la agenda es un pretexto para recomponer el tejido social que está gravemente afectado", insiste Vercouter.

