https://mundo.sputniknews.com/20220602/un-congresista-colombiano-califica-de-absurda-la-promesa-del-candidato-hernandez-de-cerrar-1126194212.html

Un congresista colombiano califica de absurda la promesa del candidato Hernández de cerrar embajadas

Un congresista colombiano califica de absurda la promesa del candidato Hernández de cerrar embajadas

BOGOTÁ (Sputnik) — El congresista colombiano del izquierdista Polo Democrático, Alirio Uribe, tildó de absurda la propuesta del candidato presidencial Rodolfo... 02.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-02T17:41+0000

2022-06-02T17:41+0000

2022-06-02T17:41+0000

américa latina

colombia

rodolfo hernández

alirio uribe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1126011612_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_c68958ce6bb1147f74679126949303ce.jpg

"Eso es absurdo, los embajadores tienen unas funciones por mandato legal y constitucional. Una de ellas es velar por los ciudadanos; recuerde que Colombia tiene cinco millones de colombianos en el exterior", dijo el político.El representante a la Cámara recordó que las embajadas ofician como agentes de negocios, relaciones internacionales y diplomáticas, vitales para los empresarios y ciudadanos colombianos.Uribe dijo que sería malo para el país cerrar embajadas, sobre todo en países con relaciones comerciales y de donde los colombianos envían divisas a sus familiares."Una de las funciones de los consulados y las embajadas es también atender la necesidad de los colombianos como renovar el pasaporte o hacer cualquier trámite, pero también cuando se presentan problemas de detenciones en el exterior y atender a quienes están privados de la libertad en otros países", recordó.Cabe recordar que Rodolfo Hernández, candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Contra la Corrupción, tiene entre sus propuestas la eliminación de 27 embajadas, entre las que está la de Uruguay.Debido a esto, funcionarios de la embajada de Colombia en Uruguay emitieron un comunicado en el que aseguran que el grupo de trabajo dentro de la misión diplomática trabaja y cumple con sus deberes asignados."Cabe resaltar que no solo cumplimos cabalmente con las diversas tareas asignadas si no que aportamos con iniciativas que promuevan un trabajo más eficaz y eficiente (…) "esta misión es muy activa realizando charlas comerciales y de turismo, actividades culturales, encuentros empresariales, talleres con connacionales, entre otras muchas actividades, que incluso en muchas ocasiones, no solo cumplimos nuestro horario laboral, si no que estamos a la orden para apoyar si a si se requiere con horas adicionales, o los fines de semana, sin exigir una remuneración a cambio, pues nuestra mayor intención es que nuestro trabajo aporte a fortalecer los lazos de amistad entre Uruguay y Colombia", contaron.Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Contra la Corrupción, se medirá en balotaje contra Gustavo Petro, líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico, el próximo 19 de junio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

https://mundo.sputniknews.com/20220602/el-desplome-del-uribisimo-en-colombia-que-hara-tras-las-elecciones-1126191878.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, rodolfo hernández, alirio uribe