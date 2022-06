Suecia suministrará armas antibuque y antitanque a Ucrania

https://mundo.sputniknews.com/20220602/suecia-suministrara-armas-antibuque-y-antitanque-a-ucrania-1126190072.html

En abril pasado el Parlamento sueco aprobó el suministro a Ucrania de 5.000 lanzacohetes antitanque, así como equipos para levantar minas.Ucrania ha pedido reiteradamente a Occidente que le envié más armas. Varios países empezaron a suministrarlas, pero Kiev sigue descontento. En particular, no deja de criticar a Alemania por demorar las entregas. Además, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que Ucrania necesita todo el armamento que pide, y no el que le están suministrando.Ante esta situación, Moscú advirtió que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armamento a Ucrania. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que el saturar a Ucrania de armamento no favorece las conversaciones ruso-ucranianas y tendrá un efecto negativo.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

