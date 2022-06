https://mundo.sputniknews.com/20220602/las-respuestas-a-mbappe-luego-del-triunfo-argentino-en-la-finalissima-1126202417.html

Las respuestas a Mbappé luego del triunfo argentino en la 'Finalissima'

Las respuestas a Mbappé luego del triunfo argentino en la 'Finalissima'

La aplastante victoria de Argentina sobre Italia en la 'Finalissima' hizo que los internautas se acordaran del francés Kylian Mbappé, que había subestimado el... 02.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-02T19:29+0000

2022-06-02T19:29+0000

2022-06-02T19:29+0000

américa latina

conmebol

uefa

fifa

argentina

brasil

kylian mbappé

lionel messi

mundial de fútbol 2022 en catar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1126202295_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c925ab538b7a9cb65dbc90b87ef2cfc5.jpg

Incluso minutos antes del tercer gol argentino que, en la noche londinense de Wembley, aseguró el triunfo frente a Italia en la Finalissima, los internautas sudamericanos ya se encargaban de recordarle a la estrella francesa Kylian Mbappé sus dichos sobre la supuesta superioridad de las selecciones europeas sobre las sudamericanas.En entrevista con la edición brasileña de TNT Sports, el delantero francés había desestimado el rol que puedan tener Brasil y Argentina en el próximo Mundial de Fútbol de Catar 2022, al no situarlos ni siquiera dentro de los cinco favoritos a levantar la Copa del Mundo.Las respuestas de sus pares sudamericanos no se hicieron esperar. El portero argentino Emiliano Dibu Martínez aseguró que "jugando en la altura de La Paz, con más de 30 grados en Colombia que no podés respirar (...) Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas. No saben lo que es jugar y viajar en Sudamérica".Lionel Messi, por su parte, recordó que suele hablar del tema con sus compañeros europeos: "(...) Sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá. Colombia, la altura, el calor, Venezuela. Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte de que son grandes selecciones, con grandes jugadores, el fútbol cada día está más igualado sea cual sea el rival. Creo que nosotros estamos preparados para jugar contra cualquier europeo".

https://mundo.sputniknews.com/20220601/argentina-le-gana-la-copa-finalissima-de-futbol-a-italia-por-goleada-1126153920.html

argentina

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

conmebol, uefa, fifa, argentina, brasil, kylian mbappé, lionel messi, mundial de fútbol 2022 en catar