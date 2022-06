https://mundo.sputniknews.com/20220602/la-otan-busca-aumentar-provocaciones-en-las-fronteras-de-rusia-1126199555.html

La OTAN busca aumentar provocaciones en las fronteras de Rusia

Lo reconoció la representante permanente de EEUU en el organismo, Julianne Smith. Sanciones contra Rusia siguen hundiendo la economía de la UE, mientras EEUU... 02.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-02T18:17+0000

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1126199530_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_eadf0f6ef3186587d97975420ff20409.png

La OTAN vuelve a calificar a Rusia como principal amenazaEn vísperas de la cumbre de la OTAN que acogerá Madrid a fines de este mes, la representante permanente de EEUU en el organismo, Julianne Smith, calificó a Rusia como la principal amenaza para la Alianza y adelantó que en dicha cumbre se abordará la cantidad de armas y tropas a desplegar cerca de las fronteras rusas a medio y largo plazo."Estamos en gran parte de acuerdo en que Rusia es el desafío preeminente, la amenaza principal a la que la alianza de la OTAN se está enfrentando en este momento", afirmó Smith, citada por el portal Defense One.Bruselas y Kiev festejan el embargo energético a Rusia que arruina el futuro de la UE"Autolesiones". Esta es la palabra utilizada por el diario El País para referirse al tiro por la culata que significaron las sanciones antirrusas para la Unión Europea [UE]. Un eufemismo aprendido de la prensa de EEUU, que inventó el término "daños colaterales" para un sinnúmero de víctimas inocentes de sus ataques militares, entre ellos, contra una aldea en Afganistán donde bombas estadounidenses masacraron a 47 civiles invitados a una boda, incluidos 39 entre niños y mujeres.Lo que no ha aprendido Bruselas, copiando ciegamente cada paso de Washington, es que su 'maestro', a diferencia de sus 'alumnos', suele salir bien parado de las trampas montadas al otro. De hecho, EEUU nunca fue sancionado por sus sangrientas agresiones contra naciones como Yugoslavia, Irak, Libia, Siria y muchas otras, con centenares de miles de asesinados y millones de refugiados. El grueso de las consecuencias de estos crímenes lo ha pagado y lo sigue pagando el 'socio transatlántico' de la Casa Blanca, es decir, el Viejo Continente, con olas migratorias procedentes de los países agredidos por la OTAN, así como de la amenaza terrorista, entre otros 'regalitos'.Las trampas para el desarrollo energético de ArgentinaLos responsables del insuficiente desarrollo energético de Argentina, que cuenta con una serie de importantes proyectos sin grandes avances en su implementación, son los Gobiernos neoliberales y sus adeptos que permanecen en diferentes cargos decisivos, según Carlos Andrés Ortiz, reputado experto en energía, economía y geopolítica.En declaraciones a Sputnik, Ortiz repasó las obras más importantes que aún no se han puesto en marcha, entre ellas, centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, y nucleares, resaltando en este contexto la necesidad de cooperar con unos socios que no estén vinculados al "poder atlantista", como pueden ser China o Rusia. Además, alertó ante el error que significaría optar por el desarrollo de las energías renovables, insistiendo en su inviabilidad.Festival de cortos¿Es posible conocer buenas historias en tan solo 7 minutos? Pues esta es la incógnita que muchos se plantean al participar en el Festival de Cortos de la Filmoteca Maldita, donde exponen sus videos y las historias que quieren compartir.El creador del festival, más conocido como "el Feo", explica en qué consiste este evento y cómo se puede participar en él. Además, nos invita a atrevernos a mostrar nuestra creatividad con el reto de usar solamente la cámara de un teléfono móvil y un tiempo limitado.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

argentina

