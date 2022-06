La jefa del Senado ruso: Moscú hará todo para impedir la crisis alimentaria y el hambre

https://mundo.sputniknews.com/20220602/la-jefa-del-senado-ruso-moscu-hara-todo-para-impedir-la-crisis-alimentaria-y-el-hambre-1126182073.html

HARARE, ZIMBABUE (Sputnik) — Rusia está dispuesta a hacer todo lo posible para impedir la crisis alimentaria, el hambre y la subida de precios pese a que las... 02.06.2022, Sputnik Mundo

Matvienko visitó el 1 de junio la República de Zimbabue, en el sudeste de África.Matvienko relató que en Rusia se desarrolla muy bien el sector agroindustrial, que está libre de toda influencia occidental y acumula buenas reservas de alimentos. También destacó que para este año 2022 los especialistas pronostican cosechas récord de cereales."Rusia, asimismo, sigue dispuesta a cumplir con todos sus compromisos contractuales, aunque no será fácil hacerlo debido a las sanciones. No obstante, estamos examinando con los países amigos las condiciones logísticas y financieras que debemos crear para salir adelante", apuntó la jefa del Senado ruso.Los países occidentales impusieron varios paquetes de sanciones contra Rusia por la situación en Ucrania. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, declaró que las consecuencias de estas sanciones provocarán una crisis alimentaria global con perspectivas de hambre en algunos países.El portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Thomson Piri, advirtió que el conflicto en Ucrania puede provocar el alza de los precios de los alimentos y el hambre a nivel mundial.La cuenca del mar Negro es una de las más importantes regiones de producción de cereales y de otros productos agrícolas. A Ucrania y Rusia les corresponde un 30% de las exportaciones mundiales del trigo, un 20% de maíz y el 76% de los suministros del girasol, por lo cual cualquier interrupción en la producción o en los suministros puede provocar un aumento de los precios, explicó Piri. Negociaciones entre Moscú y KievAsimismo, la presidenta del Consejo de la Federación sostuvo que las negociaciones Rusia-Ucrania solo podrían celebrarse en los términos que exige Moscú.Según Matvienko, hasta ahora Ucrania se encuentra bajo "administración externa".Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Las consultas ruso-ucranianas empezaron a finales de febrero pasado, las delegaciones se reunieron en dos ocasiones en Bielorrusia, tras lo cual, en marzo, se celebró una nueva ronda de negociaciones en Estambul.El jefe de la delegación rusa y asesor de la Presidencia, Vladímir Medinski, informó entonces que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que aceptaba no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios Estados.Sin embargo, poco más de una semana después, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció que en el borrador del proyecto de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, presentado por Kiev, aparecen cláusulas que difieren de las propuestas hechas en Estambul.A mediados de mayo, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de "prácticamente suspendido" el proceso negociador entre Rusia y Ucrania, y responsabilizó de ello a Kiev, "que no se muestra interesado en un diálogo serio y constructivo".En una reciente conversación con los líderes de Francia y Alemania, el mandatario ruso reiteró que Rusia está lista para relanzar las negociaciones con Ucrania.

