La Casa de la Libertad en Sucre, el hogar donde se selló la Independencia de Bolivia

La Casa de la Libertad en Sucre, el hogar donde se selló la Independencia de Bolivia

En la ciudad de Sucre, un edificio construido hace cuatro siglos alberga la historia de los primeros años de Bolivia. Allí se definió la liberación del país de...

"El mundo sabe que el Alto Perú ha sido en el continente de América el ara donde se virtió la primera sangre de los libres, y la tierra donde existe la tumba del último de los tiranos", se lee en el acta de la Independencia del país que más tarde se llamaría Bolivia. Ese histórico 6 de agosto de 1825, en la ciudad de Sucre, 48 diputados del hoy Estado Plurinacional decidieron que este territorio sería libre de cualquier nación europea o americana."Ha llegado el venturoso día en que los inalterables y ardientes votos del Alto Perú por emanciparse del poder injusto, opresor, y miserable de Rey Fernando VII, mil veces corroborados con la sangre de sus hijos", dice el documento, con la finalidad de que "cese para con esta privilegiada región la condición degradante de colonia de la España".La declaración de la Independencia fue definida en ámbitos de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier, la segunda más antigua de América Latina, fundada en 1624 en la ciudad de Sucre, que en aquel entonces se llamaba Charcas.Con la fundación de Bolivia, esta centenaria construcción universitaria se convirtió en el Congreso de la República, donde sesionó el Legislativo hasta 1898, cuando una guerra civil determinó la mudanza de este Poder (junto con el Ejecutivo) a la ciudad de La Paz.Actualmente, la Casa de la Libertad conserva la historia de esos primeros años, que definieron el futuro de Bolivia."Este, nuestro museo, más que museo es un centro cívico, porque es donde nació Bolivia. A través de sus diferentes salas se muestra parte de la historia de nuestro país", dijo a Sputnik Marilia Mita Montero, guía de la Casa de la Libertad.Un grito que aún resuenaEl acta de la Independencia advierte que en Bolivia se vertió "la primera sangre de los libres", en referencia al grito libertario del 25 de Mayo 1809, emitido en la ciudad de Sucre, que inició el camino hacia la Independencia de varios países de Sudamérica, como Argentina, Paraguay y Uruguay, que también conformaban el Virreinato de Río de La Plata."El 25 de mayo de 1809 comienza la guerra de la Independencia a partir del primer grito libertario de América", que sonó en Sucre en la garganta de estudiantes y doctores en leyes de la Universidad San Francisco Xavier, como Jaime de Zudañez o Bernardo de Monteagudo, de relevante actuación en los años que duró esta gesta.Mita resaltó que 30 de los 48 diputados que formaron el acta se formaron en la antigua universidad sucrense.Casi 16 años le tomó a este territorio liberarse del tutelaje español. El punto final de esa historia se puso en la Casa de la Libertad, justamente en la capilla que funcionaba como Aula Magna de la universidad sucrense."Todo el mobiliario es original del 6 de agosto de 1825", dijo Mita mostrando la sala que se muestra tal como hace 197 años. "Aquí se han sentado los que han firmado la declaración, que fue escrita a mano por José Mariano Serrano", quien en 1816 ya había firmado la Independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata (actualmente Argentina).En 1825, como presidente de la Asamblea Deliberante, Serrano también avaló la independencia del Alto Perú. Sus restos se encuentran en la misma capilla de la Casa de la Libertad.La memoria de Juana AzurduyEn este edificio histórico también descansan los restos de la líder independentista Juana Azurduy y su esposo, Manuel Ascencio Padilla, quienes encararon decenas de batallas contra las tropas españolas, tanto en territorio boliviano como argentino.En la guerra, Azurduy perdió la pequeña fortuna de su familia, también a su esposo y a cuatro de sus cinco hijos. Falleció con el grado de teniente coronel en esta ciudad, el 25 de mayo de 1862, sola y olvidada, cerca de cumplir los 81 años.En 2009, la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) la ascendió post mortem a general del Ejército Argentino. Asimismo, el expresidente Evo Morales (2006-2019) la designó mariscal de la República de Bolivia.Mita destacó el rol determinante de Azurduy durante la independencia boliviana, injustamente invisibilizado por la historia, hasta pocas décadas atrás: "En esa época las mujeres no podíamos participar en política. Eso se evidencia en que ninguno de los 48 diputados que firmaron el acta era mujer. Era casi imposible para una mujer liderar las batallas por la libertad", sostuvo.La sala dedicada a Juana Azurduy también alberga un elemento histórico que demuestra la hermandad entre Argentina y Bolivia.En 1813 llegó el abogado argentino Manuel Belgrano, al mando del Ejército del Norte. Mita contó que este patriota "vino acompañado de este símbolo. Es una bandera, pero no es cualquiera, porque es blanca, celeste y blanca [la actual insignia de ese país lleva los colores celeste, blanco y celeste]. Es considerada la primera bandera de Argentina, que Belgrano llevó a su paso por Tucumán y Salta [provincias del vecino país]".Luego de las derrotas de los patriotas en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, en el departamento de Potosí, Belgrano "mandó a esconder esta bandera, que se dio por perdida hasta que en 1885 fue encontrada escondida atrás de una pintura de una iglesia de Macha, Potosí".La inmensa oriflama reposa tras una vitrina, en un espacio donde no se pueden abrir las ventanas para conservar mejor la tela de seda: "Las manchas que tiene son de sangre y de pólvora. Es un testigo fiel de la guerra de la Independencia", dijo Mita.Una segunda bandera de Belgrano —celeste, blanca y celeste— está actualmente en el Museo Histórico de Buenos Aires. "Tiene el mismo tamaño, la misma textura de seda, solo que con los colores invertidos. Cada capital tiene una de esas banderas, que en un momento fueron una sola en la batalla", expresó.El recorrido por la Casa de la Libertad también incluye un repaso por los retratos de los 67 presidentes que tuvo Bolivia a lo largo de su historia. Concluye esta sala con los cuadros de Morales y de Luis Arce, mandatario del Estado Plurinacional desde 2020.Entre los cuadros no faltaban el de Simón Bolívar, que fue presidente brevemente a finales de 1825; y el de Antonio José de Sucre, quien gobernó entre 1825 y 1828. Ambos patriotas, nacido en Venezuela, son los únicos extranjeros que ostentaron la presidencia en este país.Mita comentó que la mayoría de los 67 presidentes no fueron elegidos democráticamente.La guía contó que la Casa de la Libertad está actualmente ampliando sus salas, de modo que abarque más episodios de la historia boliviana: "A partir de junio próximo vamos a incluir salas sobre la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco y la Guerra Civil, así como la historia de otros departamentos".

