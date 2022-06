https://mundo.sputniknews.com/20220602/hungria-insiste-en-que-la-ue-le-permita-vender-derivados-del-petroleo-ruso-1126183333.html

Hungría insiste en que la UE le permita vender derivados del petróleo ruso

Hungría insiste en que la UE le permita vender derivados del petróleo ruso

MOSCÚ (Sputnik) — Hungría insiste en que la Unión Europea (UE), al aprobar el sexto paquete de sanciones contra Rusia, le permita vender productos derivados... 02.06.2022, Sputnik Mundo

El 1 de junio, según varios medios, el representante permanente de Hungría en Bruselas presentó una serie de comentarios técnicos sobre el embargo al petróleo ruso.Según la fuente, Hungría no tiene la intención de aprobar el sexto paquete de sanciones contra Rusia también hasta que el patriarca Kiril no sea excluido de la lista de sanciones individuales de la UE.El pasado 30 de mayo, el Consejo Europeo acordó su nuevo y ya sexto paquete de sanciones contra Rusia, que incluirá un embargo al crudo exportado a los Estados miembros mediante buques cisterna. A la vez las restricciones no afectarán, por ahora, los suministros del petróleo por el oleoducto Druzhba.La excepción se hizo ante todo para la República Checa, para que pueda comprar ciertos productos refinados durante 18 meses, así como para Eslovaquia y Hungría.Según la jefa de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la UE espera abandonar casi el 90% de las importaciones de petróleo ruso para finales de año.Está previsto que la nueva tanda de sanciones se pueda acordar en los próximos días.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que las nuevas sanciones de la UE afectarán "todo el mercado energético global". Al mismo tiempo aseguró que Rusia se esfuerza para minimizar las consecuencias negativas.

