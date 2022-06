https://mundo.sputniknews.com/20220602/filtran-los-datos-personales-de-700-agentes-del-servicio-de-seguridad-de-ucrania-1126169168.html

Filtran los datos personales de 700 agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania

Filtran los datos personales de 700 agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El colectivo de hackers ruso RaHDlt filtró los datos personales de 700 agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). 02.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-02T10:31+0000

2022-06-02T10:31+0000

2022-06-02T10:31+0000

internacional

ucrania

rusia

europa

ataque cibernético

hackers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106861/74/1068617469_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_eb1e0ee43cae26e5bfe720998e9ecfc0.jpg

Los datos revelados debilitaron mucho el SBU. Así lo reveló un hacker de RaHDIt a Sputnik de forma anónima."Esto debilitó el trabajo del Servicio de Seguridad de Ucrania. No solo en el territorio de Rusia, donde ya no podrán entrar porque hemos publicado todas sus fotos, sino también en el territorio de Ucrania. Tampoco podrán presentarse ante sus ciudadanos como representantes rusos, organizar algunos montajes. Incluso los ciudadanos ucranianos entenderán que son representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania", comentó.El material publicado en la página web Nemez1da incluye fotos, nombres, direcciones y otros datos.Los hackers filtraron también los pasatiempos de algunos agentes como los juegos de azar, las fiestas swinger, así como sus preferencias no tradicionales.Según la información desvelada, uno de los analistas del SBU buscó en las redes sociales hombres para mantener relaciones homosexuales. Varios agentes son swingers y otros tenían antecedentes penales por consumo de drogas.Desde el comienzo de la operación militar de Rusia para frenar los bombardeos ucranianos contra las poblaciones civiles de Donetsk y Lugansk, el colectivo RaHDlt atacó 755 páginas web del Gobierno ucraniano. La desconexión de servidores de correo, agregó la fuente, "supuso un duro golpe" para los ucranianos, que perdieron el control y los canales protegidos de comunicaciones por un día.El hacker advirtió que RaHDIt planea "cosas similares" en el futuro.

https://mundo.sputniknews.com/20220414/rusia-denuncia-el-aumento-de-ataques-ciberneticos-desde-eeuu-la-ue-y-ucrania-1124407003.html

https://mundo.sputniknews.com/20220524/info-saboteadores-asi-opera-el-centro-ucraniano-de-operaciones-informativas-y-psicologicas-1125762793.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, rusia, europa, ataque cibernético, hackers