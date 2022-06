https://mundo.sputniknews.com/20220602/en-trineo-y-con-un-hombre-borracho-asi-escapo-trotski-de-siberia-1126191396.html

En trineo y con un hombre borracho: así escapó Trotski de Siberia

En trineo y con un hombre borracho: así escapó Trotski de Siberia

La editorial Siglo XXI publica, por primera vez en español, el diario que escribió el revolucionario ruso León Trotski, en el que narra cómo fue su estancia y... 02.06.2022, Sputnik Mundo

Exiliado en el Polo Norte, donde las temperaturas gélidas congelan los huesos, la eminente figura del comunismo internacional pasó algunos de sus días más lúgubres. No fue, sin embargo, un encarcelamiento infértil. Entre trabajos forzados y tratos indignos, Trotski abrazó sus ideas más libertarias. Diez años después, comenzaría la Revolución de Octubre, que él mismo lideraría. Desde 1907, el político disidente fue enviado por el zarismo a las colonias penales de Obdorsk, donde las temperaturas más aceptables oscilaban entre 20 y 25 grados centígrados. Su ruta de escape era más que una liberación personal: era el camino hacia le emancipación del pueblo ruso, subyugado durante siglos por los Romanov. Fue así que un buen día, a sus 27 años, se fugó de Siberia en un trineo propulsado por renos. Su guía, Nikifor Ivánovich, un borracho de tiempo completo, lo ayudó a escapar del infierno invernal durante casi dos semanas en un complejo recorrido sobre terrenos inhóspitos. Allí, donde la vida no germina si no se mueve, donde las temperaturas matan en minutos, el futuro líder bolchevique se aventuró al escape para acercarse a San Petersburgo con un objetivo: derrocar al zar Nicolás II y emprender la búsqueda de justicia social para los rusos. De hecho, tras su fuga, Trotski acabó más agradecido con los animales que con su asesor de viaje. En su diario, el revolucionario plasma de qué forma la gente que se encuentra durante su ruta de escape abraza poco a poco una conciencia social que, dice, es la verdadera semilla germinal de la Revolución de 1917 comandada por Lenin. En otra parte, resalta el comportamiento de un niño que también lo ayuda en su fuga de Siberia: "Él es consciente de que todos están de su lado y sin tapujos". Constantemente, dice, se encuentra con personas que gritan consignas obreras y claman por la igualdad social. Este libro no es un tratado político ni ideológico. En realidad sólo es el diario de un viajero. Todas las líneas escritas en estas páginas fueron tomadas de las cartas que envió el propio Trotski a su esposa Natalia Sedova, con quien muchos años después escaparía a México, perseguido por Stalin. Leonardo Padura, autor del prólogo del libro, asegura que el León Trotski que atraviesa Siberia es un joven idealista, lleno de esperanzas, que en poco se parece al revolucionario exiliado por el régimen soviético. El encarcelamiento de Trotski en Siberia —y su posterior escape— fue una experiencia que moldeó al hombre para convertirlo en revolucionario. De algún modo, Trotski encontró su misión en esa travesía. En su ensayo Literatura y revolución (1923), escribió: "El hombre nuevo no puede ser formado sin una nueva poesía lírica; pero, para crearla, el poeta debe sentir el mundo de una manera nueva".

