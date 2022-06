https://mundo.sputniknews.com/20220602/el-jefe-de-gabinete-de-argentina-afirma-que-el-acuerdo-con-el-fmi-evita-el-fantasma-del-default-1126223777.html

El jefe de gabinete de Argentina afirma que el acuerdo con el FMI evita el fantasma del default

BUENOS AIRES (Sputnik) — El jefe de gabinete argentino, Juan Manzur, señaló que el nuevo programa alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para... 02.06.2022, Sputnik Mundo

Tras responder por escrito a 915 preguntas que plantearon, sobre todo senadores opositores, y en menor medida de la coalición gobernante, el jefe de gabinete realizó una exposición oral sobre la gestión del Ejecutivo antes de responder cuestiones que le plantearon los legisladores."Las metas cuantitativas acordadas con el FMI son el resultado primario, el financiamiento monetario y la acumulación de reservas", enumeró durante su alocución.Tras asegurar que no habría modificaciones sobre estos tres puntos, "en el primer trimestre de 2022 se cumplirían las metas fiscales y monetarias acordadas con el FMI", afirmó."El déficit primario fue de 0,25% del Producto Interior Bruto [PIB], mientras que la asistencia financiera del BCRA al Tesoro fue de 0,16% del PIB", detalló al respecto.Bajo este escenario, "no hay, por el momento, modificación de las metas", agregó."Todas las medidas están orientadas a la construcción de un marco macroeconómico consistente que permita el crecimiento, primero arreglando nuestros compromisos con sectores privados y posteriormente con el FMI", señaló.Por otro lado, el jefe de gabinete se refirió a las negociaciones en curso del Gobierno con el Club de París, ya que el Ejecutivo de Alberto Fernández logró postergar los pagos hasta el 30 de septiembre de 2024, "mientras se avanza en un entendimiento que será en los próximos meses".Balance de gestiónAl comienzo de su disertación, cuando estuvo presente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado, el funcionario destacó que en 2021 la economía creció 10,3%, tras una recesión del 9% en 2020, lo que permitió recuperar "en un solo año el impacto de la pandemia en el aparato productivo".Manzur destacó que el desempleo en el último trimestre del año pasado llegó al 7%, y postuló que el Ejecutivo debe ahora recuperar "los ingresos reales de los trabajadores, fuertemente reducidos en la gestión anterior, con paritarias que superen la inflación".El jefe de gabinete destacó después que la producción de petróleo en abril "fue la más alta desde el año 2011, con récord histórico en la producción de petróleo no convencional", y puso de relieve el interés del Gobierno en desarrollar el litio, en un país que alberga las segundas reservas de este mineral a nivel mundial.En otro tramo de su disertación, Manzur reconoció que la inflación, que llegó en abril al 6% mensual, con un valor interanual que llegó al 58%, "es el principal tema" que debe atender el Gobierno.Casi al final de su exposición, Manzur afirmó que el Gobierno logró recuperar más de 300.000 alumnos que se habían desvinculado del sistema escolar, dentro de un país con más de 10 millones de alumnos.El directorio del FMI ratificó el 25 de marzo la aprobación de un programa de Facilidades Extendidas con el Gobierno argentino de dos años y medio de duración para refinanciar el préstamo de 44.000 millones de dólares contraído por la gestión anterior.El plan, sancionado en el Congreso argentino, prevé 10 revisiones por parte del organismo, que se harán de manera trimestral antes de autorizar los nuevos desembolsos.Argentina comenzará a pagar a partir de 2026 y hasta 2034, por lo que tiene una ventana de cuatro años y medio antes de afrontar el primer vencimiento.

