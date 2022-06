https://mundo.sputniknews.com/20220602/eeuu-envenena-el-acercamiento-con-venezuela-1126220083.html

"EEUU envenena el acercamiento con Venezuela"

CARACAS (Sputnik) — Las declaraciones de la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, en las que se refiere a una salida democrática en Venezuela, buscan... 02.06.2022, Sputnik Mundo

"Son declaraciones que buscan envenenar el ambiente de posibles acercamientos que derivaron en la llegada a Venezuela de una delegación de Gobierno de Estados Unidos (…) Se nota que hay un provocación de parte de la jefa del Comando Sur, es muy claro que estratégicamente para el Gobierno de EEUU y para la oposición dentro de ese país, que es el Partido Republicano, hay una línea estratégica muy clara que es salir de la revolución bolivariana y del Gobierno de Nicolás Maduro como sea", expresó Ortiz.En declaraciones a un medio estadounidense, Richardson dijo que para que su país restablezca las relaciones diplomáticas con Venezuela debe llegar una "solución democrática".Ortiz, investigador legislativo de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), consideró que EEUU aún mantiene vigente la frase del expresidente Donald Trump (2017-2021), sobre que "todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela"."Deja claro que no solo la opción de las elecciones están puestas en su línea de trabajo, ella [por Laura Richardson] deja muy claro que hay otras opciones, aquella jerga de que todas las opciones están sobre la mesa, pareciera quedar vigente con todas esas declaraciones que ha dado la jefa del Comando Sur", comentó.En marzo pasado, Maduro sostuvo un encuentro en Caracas con una delegación de EEUU, en la que ambos Gobiernos acordaron trabajar en una agenda de interés común.Ese fue el primer acercamiento entre Maduro y EEUU desde 2019 cuando rompió relaciones con esa nación, luego de que el mandatario de ese entonces, Donald Trump, reconoció al opositor Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela.AgresionesOrtiz, también columnista del diario Correo del Orinoco, opinó que EEUU mantiene intacta su política de agresión contra este país caribeño.El pasado 26 de mayo, Moncada detalló ante el parlamento venezolano una serie de ataques planificados por Estados Unidos, tras las revelaciones que realizó Mark Esper, exsecretario de Defensa de Donald Trump, sobre una agresión militar a este país caribeño y un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.Entre los planes, el embajador mencionó: la invasión militar directa de EEUU a Venezuela, el asesinato del presidente Maduro; un ataque aéreo o marítimo, por vía submarina a los puertos petroleros; un bloqueo total naval; la detención de barcos y el robo de su petróleo.En ese sentido, el experto manifestó que el Gobierno estadounidense no ha dado pasos concretos para levantar las sanciones contra esta nación sudamericana."No hemos visto más allá de una declaración, no hemos visto gestos concretos que no lleve a pensar que hay si quiera un alivio del proceso de sanciones o de medidas coercitivas unilaterales (…) Ojalá se diera un proceso de rectificación profunda por parte del Gobierno de EEUU en cuanto a esas medidas coercitivas unilaterales y esa política de agresión, pero a juzgar por las declaraciones de la jefa del Comando Sur al parecer no es lo que manda allá [en EEUU]", acotó.El 17 de mayo, el Gobierno de Joe Biden anunció el levantamiento parcial de las sanciones contra Venezuela, y autorizó a empresas petroleras de ese país y de Europa a negociar y reiniciar operaciones en esta nación sudamericana.Además, el Departamento del Tesoro emitió una licencia limitada para permitir que la empresa petrolera estadounidense Chevron negocie futuras actividades potenciales en Venezuela.De acuerdo con el Gobierno, las medidas contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) le impiden cualquier transacción en el sistema financiero de ese país, desde financiamiento, hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.

