Dinamarca planea unirse a partir del 1 de julio a la política de defensa de la UE

Dinamarca planea unirse a partir del 1 de julio a la política de defensa de la UE

ZÚRICH, SUIZA (Sputnik) — Dinamarca se unirá a la cooperación en la esfera de la defensa de la Unión Europea el 1 de julio, según revela un comunicado del... 02.06.2022, Sputnik Mundo

La víspera en el país se celebró una votación, en la cual dos tercios de los ciudadanos daneses apoyaron la participación del país en las actividades defensivas de la Unión Europea, informó el Comité Electoral tras el recuento del 100% de las boletas.Después del referéndum, se informa que Dinamarca puede solicitar formalmente la participación en la Agencia Europea de Defensa y en la Cooperación Estructurada Permanente para la Seguridad y la Defensa (PESCO), un programa de los países miembros de la UE.Precisa que el plan se plasmará "con la participación del Parlamento danés y de acuerdo con las cláusulas de la Constitución danesa".A principios de marzo, en relación con la situación en Ucrania, las autoridades danesas recomendaron a los ciudadanos del país que "cancelen la cláusula de la defensa". Esa cláusula, que surgió después de que Dinamarca rechazara el Tratado de Maastricht en una votación general en 1992, significa que Copenhague no participa en la política exterior y de seguridad de la UE relacionada con la defensa.El país no participaba en operaciones militares de la Unión Europea, no las financiaba y no proporcionaba tropas y equipamiento militar a las zonas de conflicto.

