https://mundo.sputniknews.com/20220602/defensa-rusa-kiev-impide-a-los-mercenarios-extranjeros-salir-de-ucrania-1126170239.html

Defensa rusa: Kiev impide a los mercenarios extranjeros salir de Ucrania

Defensa rusa: Kiev impide a los mercenarios extranjeros salir de Ucrania

Cientos de mercenarios extranjeros que lucharon por Kiev fueron eliminados con armas de alta precisi贸n rusas en los campamentos de entrenamiento, poco despu茅s... 02.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-02T10:15+0000

2022-06-02T10:15+0000

2022-06-02T10:21+0000

defensa

馃摪 operaci贸n militar especial de rusia en ucrania

馃摪 conflicto en el este de ucrania

mercenarios

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1126170103_0:279:3065:2003_1920x0_80_0_0_9994eaa36e716b5b53335dec0fb50578.jpg

El Ministerio de Defensa ruso agreg贸 que el flujo de mercenarios pr谩cticamente se ha agotado desde principios de mayo. Por el momento, unos 3.500 mercenarios se encuentran en el territorio de Ucrania. La mayor铆a de los mercenarios extranjeros fueron eliminados, pues no ten铆an experiencia militar ni la capacitaci贸n adecuada.Al ver la verdadera situaci贸n en el campo de batalla, muchos de los mercenarios intentan abandonar Ucrania, pero Kiev les impide hacerlo. En cuanto a los comandantes ucranianos, de hecho, los utilizan como carne de ca帽贸n.De acuerdo con la ley internacional, los mercenarios no son considerados combatientes, por lo que pueden acabar en prisi贸n "en el mejor de los casos". Obtener pasaportes ucranianos tampoco les ayudar谩 a eludir esta responsabilidad.El 24 de febrero, Rusia lanz贸 una operaci贸n militar especial en Ucrania alegando que las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Mosc煤 como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operaci贸n, seg煤n Putin, es la desmilitarizaci贸n y la desnazificaci贸n de Ucrania.Seg煤n el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no est谩n dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura b茅lica.

https://mundo.sputniknews.com/20220527/mercenarios-extranjeros-en-la-rpd-podrian-enfrentarse-a-pena-de-muerte-1125955550.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

馃摪 operaci贸n militar especial de rusia en ucrania, 馃摪 conflicto en el este de ucrania, mercenarios