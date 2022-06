https://mundo.sputniknews.com/20220602/cumbre-de-las-americas-eeuu-actua-con-la-zanahoria-y-el-garrote-en-la-region-1126219038.html

Cumbre de las Américas: "EEUU actúa con la zanahoria y el garrote en la región"

Cumbre de las Américas: "EEUU actúa con la zanahoria y el garrote en la región"

Ante la probable excusión de Nicaragua del evento junto a Cuba y Venezuela hablamos con William Grigsby, director de la emisora de radio "La Primerísima".

2022-06-02

2022-06-02T22:05+0000

2022-06-02T22:05+0000

A pocos días del inicio de la Cumbre de las Américas, entre el 6 y el 10 de junio, en Los Ángeles (EEUU) todavía la lista de asistencia es incierta. Se siguen produciendo movimientos y consideraciones en los gobiernos de la región que evalúan su asistencia al encuentro.El detonante de la reacción latinoamericana fue la controversia desatada por Washington al comunicar sobre impedir la participación de Nicaragua, Cuba y Venezuela en el encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno."Esta reunión de presidentes convocada por EEUU es una operación de relaciones públicas para lavar la imagen de Joe Biden, quien está en gravísimos problemas internos y externos, dijo a Telescopio al periodista nicaragüense William Grigsby, director de la emisora de radio "La Primerísima"."La reunión no tiene ninguna sustancia como tal, más allá de sacarse la foto. No resolverá nada", agregó.El primero en manifestar su rechazo a las exclusiones y oponerse a asistir a la cumbre, si la Casa Blanca no cambiaba su postura, fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.Su posición fue compartida por la Comunidad de Naciones Caribeñas (Caricom), integrada por 15 países, y por naciones como Bolivia, Chile y Honduras.Este miércoles 1 de junio el mandatario argentino Alberto Fernándezconfirmó su asistencia, tras varias reuniones para decidir sobre este tema.Según el entrevistado, el mandatario argentino "tiene una oportunidad de oro para reivindicar la independencia de América Latina".Sostuvo que podría convocar a China y a Rusia en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), al contar su país con la presidencia pro tempore del ámbito regional."Hay que superar los miedos y encontrar el espacio para América Latina", añadió.Grigsby sostuvo además que "EEUU tiene intereses hegemónicos y actúa con la zanahoria y el garrote en la región. Su comportamiento internacional no ha sido nunca de liderazgo, sino de imposición".Consultado sobre el conflicto en Ucrania, el nicaragüense sostuvo que “lo que hace Moscú "es defender su sobrevivencia como nación"."Si Rusia no actuaba, el mundo se dirigía a una guerra atómica porque EEUU y la OTAN iban a usar el territorio de Ucrania para atacar a Rusia. Vladimir Putin está defendiendo a la humanidad", reflexionó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

