¿Confirmada la candidatura sudamericana para el Mundial 2030?

El director de la Secretaría Nacional del Deporte de Uruguay, Sebastián Bauzá, se refirió a la candidatura conjunta para organizar el Mundial de Fútbol de 2030... 02.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

uruguay

⚽ deportes

argentina

paraguay

chile

fifa

conmebol

mundial

copa mundial de fútbol de 2030

Sebastián Bauzá, director de la Secretaría Nacional del Deporte del Uruguay y expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), conversó sobre la candidatura sudamericana para la Copa del Mundo 2030, que está integrada por Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, con la emisora Sport 890 de Montevideo.Durante la locución radial, el director gubernamental del deporte uruguayo advirtió que se bajó la candidatura de China para organizar la máxima cita futbolística y que de aquí en más la única candidatura en competencia es la que preparan en conjunto España y Portugal en representación de la UEFA.Respecto de la candidatura de países del Cono Sur, Bauzá se mostró esperanzado sobre el apoyo de los nuevos gobernantes nacionales —distintos a quienes comenzaron el proyecto—, y valoró que tanto Chile como Argentina mantendrían su apoyo inicial."No sabíamos si los nuevos Gobiernos seguían con la misma idea porque la pandemia los obligó a invertir", enfatizó Bauzá al programa 100% Deporte de Sport 890.Exigencias de infraestructuraBauzá apuntó que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, comprometió la donación del reconocido Estadio 974 durante su reciente visita a Catar. El famoso diseño desmontable del estadio, hecho a partir de contenedores de carga marítima, haría factible su traslado a Uruguay con miras a organizar el Mundial de Fútbol de 2030.Sobre los estadios que presentaría Uruguay, sostuvo que obviamente uno será el Estadio Centenario, sede del primer campeonato mundial en 1930, que recibirá "seguro al partido inaugural o a la final"."A partir de ahí veremos si se arregla alguno de los estadios que tenemos, porque empezar de cero implica una estructura nueva y después es difícil mantenerlos. A mí me pasó de volver a Sudáfrica después de 2010 y daba lástima el estado de los estadios", afirmó.Durante la entrevista, Bauzá manifestó la necesidad de, junto con pensar en la construcción de estadios, desarrollar complejos deportivos para albergar a las 48 delegaciones participantes, "porque ya nadie quiere ir a un hotel", y precisó que eso puede "dejar infraestructura deportiva en el interior del país".Presupuesto y competencia electoral"Habrá una comisión política y una comisión técnica independiente que tiene que seguir trabajando con un presupuesto definido para ser candidata", detalló, a la vez que advirtió que "ninguno de los cuatro países podría definir un presupuesto como el de Estados Unidos, México y Canadá para 2026, si no sabe si organizará el Mundial. Para eso es clave saber si habrá puja o no en el 74º Congreso de FIFA, en 2024", añadió Bauza.Respecto a la probable competencia de parte de España y Portugal que enfrentarán ante el Congreso de la FIFA que definirá la sede, destacó que "hemos estado en contacto con Alejandro Domínguez [presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol]. La Conmebol y la UEFA han hecho una sede conjunta en Wembley y hay que ver cómo se negocia el tema de la candidatura. No sé si se llevará a votación al Congreso de la FIFA como una lucha o si se tratará que haya una candidatura única".Las candidaturas aspirantes a ser sedes de la Copa del Mundo de 2030 deben confirmar sus intenciones durante el segundo semestre de 2022. "Hay que trabajar ahora porque hay que definir un presupuesto y hacer un estudio de sustentabilidad. Después de todo lo que ha pasado, ningún país puede hacer un gasto que comprometa sus recursos", observó.

