https://mundo.sputniknews.com/20220602/brasil-las-estrategias-de-bolsonaro-y-lula-chocan-a-cuatro-meses-de-las-elecciones-1126203036.html

Brasil: las estrategias de Bolsonaro y Lula chocan, a cuatro meses de las elecciones

Brasil: las estrategias de Bolsonaro y Lula chocan, a cuatro meses de las elecciones

Jair Bolsonaro criticó al sistema electoral del país, a las recientes encuestas y a su rival, el expresidente Lula da Silva. En otro orden, abordamos el avance en Chile del proyecto de ley sobre la eutanasia. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En órbita'.

2022-06-02T22:00+0000

2022-06-02T22:00+0000

2022-06-02T22:00+0000

en órbita

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

gobierno de brasil

brasil

eutanasia

gabriel boric

chile

gobierno de chile

partido de los trabajadores (pt) de brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1126208170_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_630efacaadc92e6b1985f1ae52ee7f3e.jpg

Brasil: las estrategias de Bolsonaro y Lula chocan, a cuatro meses de las elecciones Jair Bolsonaro criticó al sistema electoral del país, a las recientes encuestas y a su rival, el expresidente Lula da Silva. En otro orden, abordamos el avance en Chile del proyecto de ley sobre la eutanasia. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En órbita'.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó varias críticas en el contexto de la actual campaña política de cara a las elecciones del 2 de octubre.El mandatario va por su reelección y enfrentará al favorito de la instancia, según encuestas: Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente entre 2003 y 2010.Bolsonaro rechazó los sondeos que indican un triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT) en primera vuelta. La última encuesta de los institutos FSB/BTG sitúa a Lula como líder de la carrera electoral con 46% de intención de voto, lo que le permitiría este triunfo.El jefe de Estado asimismo criticó al sistema electoral nacional. "Tengo derecho a desconfiar de las urnas electrónicas. No se puede auditar, no hay criterio técnico", afirmó.A criterio del entrevistado, "desde la campaña electoral [2018] de su primer Gobierno, Bolsonaro intenta mantener su base de apoyo activa y en cercanía en las redes sociales, con mensajes de polarización, de odio y noticias falsas".El jefe de Estado considera que la oposición liderada por Lula apunta a instalar un "régimen" en Brasil y promover el "comunismo". Además, sostuvo que solo participará en debates electorales en una segunda vuelta.Frente a un alto porcentaje de noticias falsas que ensombrecen el clima electoral, el Tribunal Superior Electoral (TSE) tomó medidas. La institución acordó acciones con las plataformas WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram para controlar la circulación de desinformación."La elección de Bolsonaro se debió a dos cosas: a las fake news y a la prohibición de Lula de competir. De no haber ambas en su momento, no hubiese llegado a la presidencia”, manifestó Reis.De acuerdo con el docente, el caso de Lula es diferente. "Es el claro favorito. Parte de su estrategia es atraer a exopositores y a empresarios que han migrado hacia Bolsonaro. Los objetivos de Lula son descartar una tercera vía [opción de Gobierno] y no ir hacia la derecha [ideología], sino mantener a la izquierda, la que está con él y este no quiere perderla", manifestó el profesor.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el debate en Chile sobre el proyecto de ley sobre la eutanasia que tramita el Parlamento. Para ello, dialogamos con el senador del Partido Socialista de Chile, Juan Luis Castro González.Y además, al cumplirse 100 días del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el Kremlin acusó a Ucrania de frenar las negociaciones de paz.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

brasil

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro, gobierno de brasil, brasil, eutanasia, gabriel boric, chile, gobierno de chile, partido de los trabajadores (pt) de brasil, аудио