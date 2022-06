Argentina se niega a sancionar a Rusia y mantiene sus acuerdos con Moscú

https://mundo.sputniknews.com/20220602/argentina-se-niega-a-sancionar-a-rusia-y-mantiene-sus-acuerdos-con-moscu-1126218713.html

Argentina no aplicará sanciones a Rusia y seguirá adelante con todos los acuerdos firmados de antemano con Moscú, ratifica un informe presentado por el... 02.06.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno argentino no comprometerá los acuerdos hechos con Rusia y definió un plan de acción para llevar a cabo sus compromisos comerciales, según detalla un informe presentado al Senado argentino por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y adelantado por el diario argentino El Cronista.El informe, que consta de 856 páginas, es uno de los más extensos de la historia y trató temas referentes a la recuperación económica del país, fue defendido por Manzur el 2 de junio durante una sesión especial de la Cámara Alta en la que se abordó el conflicto en Ucrania.Según Manzur, "el conflicto bélico no ha tenido consecuencias jurídicas sobre la vigencia de los Convenios y Acuerdos bilaterales entre la Argentina y la Federación de Rusia".Entre los tratados firmados por ambos países, según repasa el medio argentino, están el acuerdo para la promoción y protección recíproca de Inversiones, el memorándum de entendimiento en materia de cooperación bancaria y un acuerdo de cooperación agrícola, convenio de medio ambiente, para pesca y acuicultura y de entendimiento entre la Academia de Ciencias de Rusia y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).Al igual que otros países latinoamericanos, Argentina vio afectadas sus exportaciones a Rusia por las sanciones impuestas a Moscú desde Occidente. En efecto, la llegada de mercadería argentina a Rusia sufrió problemas logísticos mientras algunos sectores debieron operar con una inmensa incertidumbre sobre los pagos.El Gobierno argentino intentó alivianar la situación con acciones de asistencia a los exportadores y fomento del comercio en mercados alternativos.La postura expuesta por Manzur confirma que, al contrario que EEUU y la Unión Europea, Argentina no aplicará sanciones económicas a Moscú. Buenos Aires ratificó su rechazo a los bloqueos unilaterales "por considerar que no son conducentes a la paz, el diálogo y la negociación diplomática".Argentina considera, además, que no existe habilitación legal para imponer este tipo de sanciones, que únicamente podrían ser adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

