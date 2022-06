https://mundo.sputniknews.com/20220602/amlo-quiere-dejar-atras-la-austeridad-para-evolucionar-a-la-pobreza-franciscana-1126188938.html

AMLO quiere dejar atrás la austeridad para evolucionar a la "pobreza franciscana"

Para el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya no es suficiente la austeridad republicana que impuso en su Gobierno. Ahora pretende ir un nivel... 02.06.2022, Sputnik Mundo

La lucha contra la corrupción es uno de los estandartes del mandatario mexicano, quien cuando entró al poder en 2018 prometió que su sexenio no sería como los anteriores. En su Administración, dijo, no habría gastos excesivos, sueldos exorbitantes ni corruptelas. Para ello, López Obrador acuñó el concepto "austeridad republicana" para nombrar su forma de hacer política, sin opulencias. Sin embargo, ante la necedad de muchos altos funcionarios de negarse a llevar una vida sencilla, el presidente de México considera necesario que la administración pública evolucione a una "pobreza franciscana". Sus declaraciones suceden en respuesta a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no recortar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), tal como lo había ordenado la Cámara de Diputados, donde Morena, el partido oficial de López Obrador, tiene mayoría. De este modo, la autoridad electoral mexicana evitó que le retiraran 4.913 millones de pesos (unos 254 millones de dólares), ante el descontento del propio presidente, que en diferentes ocasiones ha criticado a los consejeros del INE por lo que, dice, son sueldos excesivos y comportamientos parciales que pretenden beneficiar a algunos partidos. "¿Qué no se puede ser austero? ¿Qué no el poder es humildad? Pero si andan con esas ínfulas de superioridad y fantochería y quieren comer en restaurantes caros y tomar vinos de importación y vivir muy por encima de como vive la gente... Pues que no opten por el servicio público, nadie está autorizado, como decía el poeta, nadie tiene derecho a lo superfluo", comentó López Obrador. Sobre la decisión de la SCJN de no recortar el presupuesto al INE, dijo que prefería no meterse en una decisión que sólo corresponde al Poder Legislativo. "Si hay una resolución de la Corte sobre el presupuesto del INE, quien tiene que atenderlo es la Cámara de Diputados", apuntó. La decisión de la Corte a favor de la máxima autoridad electoral de México fue tomada como un revés en contra de López Obrador, quien hace poco planteó la necesidad de desaparecer al INE, ya que, según él, se trata de un organismo público derrochador y con preferencias políticas muy marcadas, cuando en realidad debe ser un ente liderado por ciudadanos.

