Zelenski es aconsejado sobre asuntos militares por su hijo de 9 años

Zelenski es aconsejado sobre asuntos militares por su hijo de 9 años

Olena Zelenska, primera dama de Ucrania, asegura que habla abiertamente sobre el conflicto entre Kiev y Moscú con sus hijos de 17 y 9 años. 01.06.2022

A sus 9 años, Kyrylo es uno de los "consejeros de guerra" del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien ha tenido que alejarse físicamente de su familia debido a las tensiones que se viven en Europa del Este desde el 24 de febrero, cuando Rusia emprendió una operación militar especial de desmilitarización y desnazificación en Ucrania. Así lo asegura Olena Zelenska, esposa del mandatario ucraniano, según información del diario británico Daily Mail. "De alguna manera, los niños entienden que este periodo terminará en algún momento. La pregunta es: ¿cuándo?. Nos lo preguntamos constantemente en la familia", dijo Zelenska. Olena Zelenska confesó que siempre intenta "hablar honestamente" con sus hijos sobre el conflicto en Ucrania. Y aunque admitió que hay ocasiones en las que se siente desamparada, dijo que "por suerte, pudimos organizar nuestras vidas de tal manera que ellos [sus hijos] no tuvieron que ir a ninguna parte, y yo no tuve que alejarme de ellos". También comentó que los problemas entre Kiev y Moscú no son un tema tabú en su familia. Al contrario, con su hija adolescente, Oleksandra, puede platicar sobre este asunto sin mayor censura. Además, aseguró que el Gobierno de Vladímir Putin intenta "destruir nuestra conciencia nacional", un discurso que ha sido rápidamente propagado en gran parte de la sociedad ucraniana.

