Zajárova: "Polonia lleva a cabo una expansión hacia Ucrania por años"

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, opina que en lugar de apoyar a su vecina Ucrania, Polonia lleva a cabo una expansión hacia... 01.06.2022, Sputnik Mundo

En su programa para Radio Sputnik, la diplomática recordó que sus colegas y ella "hablaron mucho sobre esto en las conferencias de prensa y entrevistas" en un intento de informar a los políticos de esta tendencia que "no se ha debilitado durante décadas"."Siempre han colaborado estrechamente con los representantes de Polonia, algo que se presentó como una estrecha cooperación y como un apoyo por parte de Varsovia a las aspiraciones de integración europea de Kiev", subrayó la portavoz.En el espacio postsoviético, Ucrania fue tratada en pie de igualdad y participó plenamente en las asociaciones de integración: "defendió brillantemente su posición, estableció condiciones y presentó demandas". No obstante, no podrá ingresar al espacio europeo como un actor independiente, y es que "nadie tiene derechos en la UE si no fueron delegados por Washington como una herramienta de retención"."Habrá una expansión. No será Ucrania la que se unirá a la UE de una manera soberana. En lugar de esto, será diseccionada, después de lo cual se le atribuirá un lugar que sea beneficioso, por supuesto, para las fuerzas que se asocian con el Occidente colectivo. Y se benefician de exportar grano de allí a bajo precio y luego almacenarlo, de explotar a los ciudadanos ucranianos en condiciones favorables a Occidente, de saquear el país y, por supuesto, de apoderarse de sus territorios, como lo ha estado haciendo Polonia por muchos años desde el punto de vista ideológico. Ha estado capacitando a la gente e impulsando la idea de que la Gran Polonia siempre ha ejercido su soberanía, poseía estos territorios o estaban bajo su protectorado".

