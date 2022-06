https://mundo.sputniknews.com/20220601/tres-anos-de-bukele-entre-su-gestion-autoritaria-el-apoyo-popular-y-las-protestas-1126121785.html

Tres años de Bukele, entre su gestión autoritaria, el apoyo popular y las protestas

El presidente de El Salvador cumplió un nuevo aniversario, al frente de un Gobierno que encuentra muchos adeptos pero no pocos detractores. En otro orden, abordamos el acuerdo de Argentina con el Club de París en postergar los pagos de un préstamo adeudado. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Tres años de Bukele, entre su gestión autoritaria, el apoyo popular y las protestas El presidente de El Salvador cumplió su tercer aniversario, al frente de un Gobierno que encuentra muchos adeptos pero no pocos detractores. En otro orden, abordamos el acuerdo de Argentina con el Club de París en postergar los pagos de un préstamo adeudado. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Este 1 de junio Nayib Bukele cumplió tres años en el Gobierno, en un contexto de alto apoyo popular y, a la vez, de fuertes críticas. Organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en rechazo a la gestión.Uno de los mayores cuestionamientos es la tendencia autoritaria del mandatario, evidenciada cuando cumplió apenas seis meses en el poder y ocupó el Parlamento con militares.A diferencia de lo que hoy sucede, el oficialismo (Nuevas Ideas) no era mayoría en la Cámara, y con aquella acción Bukele pretendía la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares.El entrevistado agregó que, junto con este crecimiento del autoritarismo, "crece a la par el populismo por parte del Gobierno. No existe separación de poderes, no hay autonomía de órganos fundamentales como la Fiscalía o del órgano judicial en su conjunto".A criterio de Escobar, el Ejecutivo de Bukele "oculta como nunca antes información relativa a cuentas y obras públicas". Y agregó que las únicas instituciones que podrían ejercer control son la Corte de Cuentas y la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos.Por otra parte, Escobar resaltó la importancia de medios de prensa que investigan y las organizaciones de sociedad civil. "Estas son las únicas voces críticas, que buscan un contrapeso, a la narrativa gubernamental", deslizó.El país centroamericano se encuentra bajo estado de excepción desde el 27 de marzo, luego de 87 asesinatos provocados por las pandillas en solo dos días.35.000 personas fueron apresadas en este tiempo, pero organizaciones de derechos humanos denuncian que miles no integran las estructuras criminales.Bukele tiene alrededor de 80% de aprobación, especialmente entre las personas más pobres y con menor nivel educativo, las que a su vez son las más detenidas."Estos casos se ven en especial en las redes sociales, donde personas que apoyan al Gobierno son las víctimas de detención arbitraria bajo este régimen de excepción. Piden ayuda en estas plataformas, y cuando las liberan, terminan agradeciendo al presidente por su liberación. Esto pasa con la población salvadoreña", apuntó el entrevistado.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— al Gobierno argentino en su acuerdo con el Club de París para postergar hasta 2024 los pagos del préstamo adeudado. Para ello, dialogamos con el economista y periodista argentino Alfredo Zaiat.Y además, Moscú rechazó el nuevo plan de EEUU para enviar lanzacohetes múltiples a Ucrania, en el marco de la operación militar especial de Rusia en este país.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

