Rusia propone a Corea del Norte suministros de vacunas contra el coronavirus

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia propuso a Corea del Norte suministrar sus vacunas contra coronavirus, medicamentos y sistemas de pruebas y enviar a sus especialistas... 01.06.2022, Sputnik Mundo

"Aunque las autoridades coreanas no solicitaron asistencia de la parte rusa para superar la pandemia, propusimos a nuestros colegas suministrar vacunas, medicamentos y sistemas de prueba, enviar especialistas", informaron desde la Embajada.La misión diplomática agregó que aún no ha recibido respuesta alguna a la propuesta de Moscú.Últimamente Pyongyand reporta aproximadamente 100.000 contagios diarios por "una fiebre". Según datos del lunes, el total acumulado subió a 3,64 millones, incluidos 182.940 casos activos (5%), más de 3,46 millones de recuperados (94.98%) y 70 fallecidos (0,002%).Según las sospechas, Corea del Norte está lidiando con un brote del SARS-CoV-2 desde finales de abril; al menos uno de los fallecidos tenía la subvariante BA.2, la llamada ómicron furtiva, si bien se desconoce cuántos de los "pacientes con fiebre" realmente han tenido el COVID-19.El dirigente norcoreano, Kim Jong-un, ordenó un estricto confinamiento el 12 de mayo. A lo largo del país se han desplegado unas 10.000 unidades móviles para combatir la epidemia y el ejército ha movilizado a sus médicos para asegurar que las farmacias tengan medicamentos las 24 horas al día.Hasta la fecha, Pyongyang no ha aceptado las ofertas de ayuda por parte de la comunidad internacional.

