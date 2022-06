https://mundo.sputniknews.com/20220601/rusia-denuncia-que-kiev-planea-bombardear-el-territorio-ruso-con-misiles-de-eeuu-1126120937.html

Rusia denuncia que Kiev planea bombardear el territorio ruso con misiles de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Los nacionalistas ucranianos planean desplegar sistemas de misiles estadounidenses de largo alcance en la ciudad de Shostka, situada en la... 01.06.2022, Sputnik Mundo

Según el representante del Ministerio de Defensa ruso, los neonazis ucranianos esperan así provocar a las Fuerzas Armadas rusas a abrir el fuego contra esa localidad, y luego acusar a las tropas de Rusia de la muerte de los habitantes locales y de ataques indiscriminados contra instalaciones de la infraestructura civil."Una vez llevado a cabo este montaje, bajo la dirección de las autoridades de Kiev, planean utilizar a periodistas ucranianos y extranjeros, que prepararán fotos y vídeos falsos sobre los supuestos 'asesinatos de civiles de la ciudad por parte de los rusos', que será ampliamente difundidos por las agencias de noticias occidentales", agregó Mizíntsev.El oficial ruso aclaró que esa información operativa sobre el próximo montaje que planean realizar en la región de Sumi se obtuvo gracias a la escucha de conversaciones radiales entre los combatientes ucranianos.Este 1 de junio, el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció oficialmente la entrega de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, que incluye lanzacohetes múltiples HIMARS, tipo de armas con largo alcance que Kiev lleva meses solicitando a sus aliados, diciendo que son esenciales para poder hacer frente a la operación militar especial de Rusia.El subsecretario de Defensa para la Política, Colin Kahl, comunicó que el Gobierno ucraniano ha asegurado a Washington "a múltiples niveles" que no usaría los sistemas HIMARS para atacar objetivos en el territorio ruso.El viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov advirtió 1 de junio que la asistencia militar "sin precedentes" de Biden a Kiev es una política muy peligrosa y aumenta el riesgo de enfrentamientos directos entre Rusia y Estados Unidos. Uso de sustancias tóxicas por parte de militares ucranianosAdemás, Mizíntsev añadió que lo militares ucranianos intentaron detener una ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas y de las tropas de la República Popular de Donetsk (RPD) haciendo estallar un camión cisterna de ácido.Precisó que tras la explosión, una nube tóxica de color naranja se elevó a una altura de aproximadamente 1.000 metros y se dirigió hacia los asentamientos de Kremennaya y Rubézhnoye.Mizíntsev subrayó que "los neonazis ucranianos no se detuvieron por el hecho de que civiles inocentes sufrieran como resultado de este acto terrorista con una sustancia química tóxica".El presidente de Rusia ordenó el 24 de febrero pasado lanzar una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica

