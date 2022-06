https://mundo.sputniknews.com/20220601/rusia-advierte-a-la-opaq-de-posibles-montajes-de-ucrania-con-armas-quimicas-1126094023.html

Rusia advierte a la OPAQ de posibles montajes de Ucrania con armas químicas

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia avisó a la Organización de la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) sobre posibles ataques de falsa bandera por parte de Kiev con el uso... 01.06.2022, Sputnik Mundo

Según el diplomático, la parte rusa insiste en difundir inmediatamente las notas entre todos los países miembros de la entidad."La secretaría técnica asegura que estos datos están siendo analizados con atención", destacó.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.En abril pasado el regimiento Azov, originalmente una unidad de voluntarios de ideología neonazi que en 2014 se incorporó a la Guardia Nacional de Ucrania, publicó en las redes sociales que un dron enemigo habría lanzado una sustancia tóxica no identificada sobre Mariúpol.La OPAQ expresó su preocupación por los informes no confirmados sobre el uso de armas químicas en Mariúpol. La organización informó que la secretaría técnica había recibido informes de Rusia y Ucrania sobre las amenazas de usar productos químicos tóxicos como armas y los había entregado a los 193 Estados miembros.A su vez, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no descartó que el Ejército ucraniano, con el apoyo directo de los servicios de inteligencia occidentales, organizaría nuevos montajes. Según el jefe de la diplomacia rusa, Moscú responderá a los montajes con hechos.El Ministerio de Defensa ruso advirtió que los nacionalistas ucranianos pueden preparar un ataque de falsa bandera con el uso de sustancias tóxicas y atribuir sus acciones a las Fuerzas Armadas rusas.

