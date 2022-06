Marilyn Monroe: una vida frente a las cámaras

© AFP 2022

Si bien existen más de 300 libros dedicados a Monroe, solo uno de ellos fue publicado antes de su muerte: Marilyn Monroe, del biógrafo Maurice Zolotov. La última película que protagonizó se llamó Something's Got to Give. Debido a la muerte de la actriz, la película quedó inconclusa y se volvió a filmar con la participación de otros actores y director. Finalmente, se estrenó bajo el título Move Over Darling.

En la foto: Marilyn Monroe junto al actor y director de cine Laurence Oliver en el set de rodaje de The Prince and the Showgirl, 1956.