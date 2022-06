https://mundo.sputniknews.com/20220601/la-secretaria-de-energia-de-mexico-gano-cinco-veces-mas-que-amlo-durante-2021-1126114813.html

La secretaria de Energía de México ganó cinco veces más que AMLO durante 2021

La secretaria de Energía de México ganó cinco veces más que AMLO durante 2021

La secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, obtuvo cinco veces más ingresos que los que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante 2021. 01.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-01T17:30+0000

2022-06-01T17:30+0000

2022-06-01T17:30+0000

américa latina

méxico

política

rocío nahle

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1126115699_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_01b20de7111d0e33515a495ff75fd6c2.jpg

Nahle García percibió más de 9,148 millones de pesos (457.400 dólares) durante el 2021, lo que la convierte en la integrante del gabinete que más ingresos reportó, según la revisión que hizo Expansión a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios federales.Esta cifra es 5,6 veces mayor a los 1,355 millones de pesos (67.750 dólares) que reportó López Obrador en su declaración patrimonial, la cual no incluye los tres millones de pesos por concepto de regalías de su más reciente libro A la mitad del camino.Según la información que la propia secretaria de Energía brindó, del total de ingresos, 1,646 millones de pesos (82.300 dólares) correspondieron a su sueldo como funcionaria federal, el resto fueron ingresos cuyo origen no se precisó, aunque sí se detalló que se obtuvieron a través de dos depósitos: uno por más de 6,147 millones de pesos (307.350 dólares) y otro por 1,355 millones de pesos (67.750 dólares).La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que los funcionarios federales están obligados a presentar en su declaración patrimonial sus ingresos anuales, aunque no están obligados a informar sobre la posesión o renta de inmuebles o terrenos.Otros funcionarios federales que superaron los ingresos percibidos por el presidente de México fueron Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.En el caso de López Hernández, reportó un ingreso de 577.065 pesos (28.853 dólares) por concepto de sueldos y uno por concepto de arrendamiento de más de 5,191 millones de pesos (259.550 dólares), lo que en total suma 5,768 millones de pesos (288.400 dólares), 3,5 veces más que López Obrador.En tanto, Ebrard Casaubón informó que, por concepto de salario, recibió 1,611 millones de pesos (80.550 dólares) y también por la renta de una casa obtuvo ingresos por 1,320 millones de pesos (66.000 dólares), lo que en total suma 2,931 millones de pesos (146.550 dólares), 1,8 veces más que el presidente de México.

https://mundo.sputniknews.com/20220601/de-serrat-a-calle-13-el-soundtrack-de-amlo-ya-esta-en-spotify-1126082265.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, rocío nahle, andrés manuel lópez obrador