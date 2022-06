https://mundo.sputniknews.com/20220601/la-contraloria-de-ecuador-confirma-perdidas-por-mas-105-millones-en-rehabilitacion-de-tren-1126157268.html

La Contraloría de Ecuador confirma pérdidas por más $10,5 millones en rehabilitación de tren

QUITO (Sputnik) — La Contraloría General de Ecuador confirmó pérdidas por más de 10,5 millones de dólares en la rehabilitación de siete tramos del ferrocarril... 01.06.2022, Sputnik Mundo

El Ferrocarril de Ecuador conecta la capital del país, Quito (norte), con la ciudad costera de Guayaquil (oeste); tiene una extensión de 452 kilómetros.Según la auditoría, los 175.000 durmientes de madera fueron instalados entre 2012 y 2013, en el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017), pero comenzaron a podrirse menos de un año después, pese a que la empresa a cargo del contrato había asegurado que la vida útil no era menor a 20 años.La Contraloría constató fisuras, presencia de hongos, termitas y un avanzado estado de descomposición de los durmientes de las vías férreas, donde se identificaron los daños que generaron las pérdidas por el valor de más de 10,5 millones.Ferrocarriles de Ecuador mantuvo cerradas tres rutas que conectan las provincias de Chimborazo (centro) y Guayas (oeste), debido al mal estado de la infraestructura.Además, tuvo que realizar nuevas contrataciones para reemplazar los durmientes dañados y asegurar la operación de los tramos afectados.La auditoría también señala que la firma contratista no contó con un stock mínimo de durmientes para su reposición, en caso de contingencias.Dicho incumplimiento no permitió que la FEEP cuente con el material necesario para cuidar el estado de las vías férreas y asegurar su funcionamiento.La construcción del ferrocarril de Ecuador se inició en 1861 y se inauguró en 1908.El paso del tiempo y el uso de otros medios de transporte contribuyeron a su decadencia.En el Gobierno de Correa se ejecutó un proyecto para la rehabilitación del ferrocarril, pero en mayo de 2020 su sucesor, Lenín Moreno (2017 – 2021), decidió cerrar la empresa Ferrocarriles del Ecuador, pues pasó de tener utilidades de 78,8 millones de dólares en 2011 a un saldo negativo e 5,9 millones en 2021.El Gobierno de Guillermo Lasso planea concretar durante su gestión, que termina en 2025, una alianza público privada para la rehabilitación de la línea férrea, que incluye convertirla en multipropósito para carga, pasajeros y turismo.Dos ramales del tren se dedicarían al transporte de minerales, uno de ellos iría hacia el puerto de Esmeraldas, en el noroeste del país, y otro hacia el sur, para conectar con Puerto Bolívar y transportar la producción minera de la zona amazónica sur.

