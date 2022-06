https://mundo.sputniknews.com/20220601/haiti-y-la-guerra-urbana-que-no-cesa-1126143040.html

Haití y la guerra urbana que no cesa

"Me fui con mis hijos en junio pasado y meses después desistimos de regresar, pese a que todavía no tenemos casa y vivimos con familiares", dijo en diálogo con Sputnik, Alyssa Marseille, madre de tres niñas que desde los sucesos se refugió en Kenscoff, comuna rural del sur de la capital haitiana.Más de 20.000 personas, la mayoría de los estratos vulnerables tuvieron que abandonar la zona cuando los incesantes choques hostiles dejaron a un centenar de civiles fallecidos, decenas de personas heridas y otras desaparecidas.Aunque la inseguridad no es nueva en el país, en los últimos años aumentó de manera vertiginosa y la "guerra urbana" hace víctimas a los ciudadanos, señaló Baes a finales de junio pasado.Desde entonces, la zona es intransitable, con una breve tregua en agosto para permitir el paso de la ayuda humanitaria, luego que un terremoto de 7,2 de magnitud remeciera el sur del país con saldo de más de 2.200 fallecidos y casi 13.000 heridos.El tramo de carretera que controlan las pandillas es crucial, pues constituye la vía terrestre más expedita para conectar Puerto Príncipe con los departamentos Sur, Nippes, Sudeste y Grand Anse con una población de casi 2,4 millones de habitantes, poco más de un cuarto de la población de Haití, según datos de 2015.Guerra urbanaAl menos un centenar de bandas operan en Haití, la mayoría en su capital o zonas aledañas, mientras circulan cerca de medio millón de armas ilegales, de acuerdo con un informe de la Comisión de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración, revivida por el presidente asesinado Jovenel Moise en 2019, como parte de su lucha contra la inseguridad.Zonas como Martissant, Delmas, Cité Soleil o más recientemente Croix des Bouqutes, están controlados por estos grupos armados, muchos de los cuales se formaron para garantizar la seguridad de los negocios de políticos, empresarios e incluso funcionarios estatales.La salida definitiva de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad de Haití en octubre de 2017, que llegó a contar con un ejército extranjero de unos 10.000 efectivos, precipitó el auge de estos grupos que ahora controlan zonas estratégicas del país.De hecho, el pasado año las bandas bajo el mando del expolicía Jimmy Cherizier, conocido como 'Barbacue', impidieron la distribución de combustibles durante un mes, lo que obligó el cierre de servicios vitales como la salud, educación, comercio y otros, mientras el Gobierno de Ariel Henry quedaba de brazos cruzados."El Gobierno utiliza las gangs [pandillas] para hacer el trabajo sucio, bloquear la movilización social a través del terror e imponerse sin tener legitimidad. Así rompen todo proceso de resistencia popular e impiden la democracia o la llegada de verdaderos representantes del pueblo al poder", dijo a Sputnik Camille Chalmers, economista, profesor universitario y reconocido dirigente popular, además de coordinador de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití.A finales de abril, enfrentamientos entre pandillas que operan en Croix des Bouquets y Cité Soleil provocaron otro desplazamiento masivo. Unas 34.600 personas huyeron de sus casas, mientras 92 ciudadanos no afiliados a pandillas murieron, otros 113 sufrieron heridas y 12 desaparecieron, según el informe divulgado el 30 de mayo por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.En solo tres semanas, al menos 11 centros médicos y nueve mercados tuvieron que cerrar sus puertas, lo cual redujo drásticamente los medios de subsistencia y servicios básicos de las víctimas de la violencia. Además, 442 escuelas suspendieron las clases y algunas fueron incendiadas o saqueadas por individuos armados, según el reporte del organismo internacional.La ONU advirtió que cerca de medio millón de niños fueron privados de la enseñanza, y denunció un fenómeno más grave aun: los infantes están siendo reclutados por las pandillas para integrar sus filas, en total violación a los derechos humanos.Mientras tanto, el Gobierno de Henry parece impotente ante las bandas, muchas de ellas mejor equipadas que la Policía, y recientemente solicitó la asistencia de Estados Unidos para combatirlas, incluso a expensas de una nueva intervención.

