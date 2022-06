https://mundo.sputniknews.com/20220601/el-presidente-de-argentina-hace-un-llamado-por-la-unidad-del-gobierno-1126126816.html

El presidente de Argentina hace un llamado por la unidad del Gobierno

El presidente de Argentina hace un llamado por la unidad del Gobierno

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó a la coalición de Gobierno que se muestre unida para evitar el triunfo del... 01.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-01T21:08+0000

2022-06-01T21:08+0000

2022-06-01T21:08+0000

américa latina

argentina

alberto fernández

mauricio macri

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1121803000_0:280:2844:1880_1920x0_80_0_0_f42bc1a301fb9761305f800aee37174d.jpg

Tras acusar en martes 31al macrismo de ser "ladrones de guante blanco", el jefe de Estado bajó el tono de sus críticas al reclamar la unidad del peronismo."Entre nosotros no están los enemigos, los enemigos son los que sumieron a la Argentina en la desgracia", dijo en el marco del 77° aniversario de la fundación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).Durante su discurso, el mandatario cuestionó a quienes "andan dando cátedra de moral y de gobernabilidad por todos los medios de comunicación del país", y aseguró que "no dejan de decir barbaridades, barrabasadas, olvidándose de lo que ellos hicieron".Fernández continuó las críticas a su predecesor en el cargo al observar que el salario real durante aquel Gobierno cayó 20%, cuando que en la etapa precedente que inauguró el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y siguió la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015) había crecido 19 puntos.Alberto Fernández también afirmó que durante la gestión de Macri "se perdieron 160.000 puestos de trabajo formales en la actividad industrial" y "el Producto Interior Bruto [PIB] industrial per cápita retrocedió el 17,5%".El presidente, por otro lado, restó importancia al distanciamiento que persiste con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que "los compañeros que plantean disidencias no pueden ser los enemigos".La última vez que Alberto Fernández coincidió en un acto con la vicepresidenta fue durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, hace tres meses.La actual gestión tiene mandato hasta diciembre de 2023, año en que prevé la celebración de elecciones generales.

https://mundo.sputniknews.com/20220526/el-presidente-argentino-pide-prestamo-para-ser-sobreseido-de-causa-por-fiesta-en-pandemia-1125904871.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, alberto fernández, mauricio macri, política