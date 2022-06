https://mundo.sputniknews.com/20220601/el-kremlin-desconfia-de-las-promesas-de-zelenski-de-no-usar-armas-estadounidenses-contra-rusia-1126096386.html

El Kremlin desconfía de las promesas de Zelenski de no usar armas estadounidenses contra Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Rusia expresó sus dudas de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cumpla sus promesas de no emplear las armas... 01.06.2022, Sputnik Mundo

"Para creerle tiene que haber cumplido las promesas dadas antes. Lamentablemente, eso no ha sucedido. Al revés, los acontecimientos confirman que Zelenski no cumplió sus promesas preelectorales de que iba a poner fin a la guerra en el sureste de Ucrania. Tampoco cumplieron los acuerdos de Minsk (...) Por todo eso, no confiamos en Ucrania", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una comparecencia ante la prensa.Más temprano, Zelenski afirmó que no iba a bombardear las localidades rusas con los lanzacohetes múltiples que el presidente estadounidense, Joe Biden, planea enviarle.Peskov señaló que el Ministerio de Defensa evalúa los riesgos de que Ucrania ataque con esas armas estadounidenses.

