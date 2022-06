https://mundo.sputniknews.com/20220601/eeuu-no-presionara-a-ucrania-para-hacer-ninguna-concesion-territorial-a-rusia-1126083964.html

EEUU no presionará a Ucrania para hacer ninguna concesión territorial a Rusia

EEUU no presionará a Ucrania para hacer ninguna concesión territorial a Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no presionará a Ucrania para que haga ninguna concesión territorial a Rusia porque cree que Moscú no está dispuesta a negociaciones... 01.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-01T01:16+0000

2022-06-01T01:16+0000

2022-06-01T01:29+0000

internacional

eeuu

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

europa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107524/97/1075249702_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_db477dfca2adde883a9f9b5a743f7132.jpg

Asimismo, EEUU no quiere ver una guerra entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Rusia y desea que el actual conflicto en Ucrania termine lo antes posible, sostuvo el alto funcionario."El segundo objetivo que el presidente [Joe Biden] esbozó en el artículo de opinión es que no buscamos una guerra entre la OTAN y Rusia, el presidente ha sido claro en que no nos involucraremos directamente en este conflicto ni enviando tropas estadounidenses a luchar en Ucrania ni atacando a las fuerzas rusas", dijo.El funcionario añadió que EEUU quiere que Rusia "ponga fin a su guerra contra Ucrania lo antes posible".Por su parte, Ucrania aseguró a Washington que no usará los sistemas de misiles de largo alcance para objetivos en territorio ruso, declaró el funcionario."Los ucranianos nos han asegurado que no utilizarán estos sistemas contra objetivos en territorio ruso y, por tanto, basándonos en esas garantías, nos sentimos muy cómodos de que no lo hagan", dijo el funcionario.El funcionario confirmó además que EEUU dará a conocer este 1 de junio el undécimo paquete de asistencia militar a Ucrania, que incluirá sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS).El paquete está valorado en 700 millones de dólares, según el funcionario.

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, rusia, europa, 🛡️ zonas de conflicto