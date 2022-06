https://mundo.sputniknews.com/20220601/conoce-el-mercedes-amg-one-un-hiperdeportivo-con-motor-de-la-formula-1--fotos-1126086705.html

Conoce el Mercedes-AMG One: un hiperdeportivo con motor de la Fórmula 1 | Fotos

Conoce el Mercedes-AMG One: un hiperdeportivo con motor de la Fórmula 1 | Fotos

Pasaron largos cinco años y medio desde que el fabricante alemán prometió lanzar un hiperderportivo con un motor sacado directamente de un bólido de la Fórmula... 01.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-01T04:50+0000

2022-06-01T04:50+0000

2022-06-01T04:50+0000

tecnología

⚙️ motor

mercedes-benz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1126085890_912:0:3319:1354_1920x0_80_0_0_1e78d5553a1c87510389794546871771.jpg

Según el presidente de la junta directiva de la rama AMG de la compañía, Philipp Schiemer, hizo falta mucho tiempo para solucionar los retos que supuso poder instalar un motor de la Fórmula 1 y adaptarlo al uso civil.Se trata de un motor híbrido de 1,6 litros y seis cilindros en V, cuyas revoluciones por minuto alcanzan la bestial marca de 11.000 rpm. Para sacarle el máximo provecho, el motor está alimentado por un turbocompresor. De tal modo, solo el motor de gasolina genera una potencia de 566 caballos y, al mismo tiempo, al integrar muchas soluciones técnicas innovadoras, cumple con los estándares de emisiones Euro 6.Pero esto es solo la mitad de la planta motriz, pues el auto también cuenta con cuatro motores eléctricos que elevan la potencia total del Mercedes-AMG One a los 1.049 caballos que se transmiten a las cuatro ruedas. Dos de estos motores se encuentran delante, por cada rueda y juntos generan 322 caballos. El tercero está al lado del motor de combustión interna y genera 161 caballos. Por último, el cuarto motor está conectado al avanzado turbocompresor y añade otros 121 caballos de potencia.Aunque se trata de un híbrido, el vehículo aún así lleva baterías, y los ingenieros de Mercedes tuvieron que esforzarse mucho para mantenerlas frías con el fin de obtener el mejor rendimiento. Para ello hay un complejo sistema de enfriamiento líquido en cada una de ellas. Esto también permitió reducir el peso de las mismas.Prestaciones y características del Mercedes-AMG One:Como era de esperar, el nuevo hiperdeportivo destaca no solo por su aceleración y velocidad, sino también por la maniobrabilidad que se logra gracias a un avanzado sistema de suspensión y estabilización que se adapta a las condiciones en función del modo de conducción seleccionado.En cuanto a la aerodinámica todo está en su lugar: el vehículo cuenta con una gran variedad de spoilers y difusores, tanto pasivos como activos. Eso sí, por alguna razón el fabricante no quiso hacer pública la fuerza de agarre que tiene el vehículo.La experiencia de la Fórmula 1 se aplicó no solo al motor y la suspensión, sino también al interior del Mercedes-AMG One. Dentro tiene uno asientos deportivos y el volante tiene una forma rectangular similar a los de los bólidos de la F1. La información necesaria se muestra en dos pantallas de 10 pulgadas sobre el tablero.Al mismo tiempo, a diferencia de algunos otros autos extremos, el Mercedes-AMG One tiene aire acondicionado e incluso un sistema de audio. Visto el diseño del auto, literalmente no hay visibilidad trasera, por lo cual esta función es ejecutada por una cámara.En cuanto a la propia fabricación del auto, Mercedes aún no se ha pronunciado con información verificada, pero desde ya algún tiempo se sabe que el plan es fabricar solo 275 unidades que se venderán a unos dos millones de dólares por unidad. También se rumorea que todas las unidades ya han sido solicitadas por los compradores potenciales.

https://mundo.sputniknews.com/20220516/conoce-a-delage-d12-el-auto-hiperdeportivo-que-aspira-a-ser-el-mas-rapido-del-mundo--fotos-1125471250.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚙️ motor, mercedes-benz