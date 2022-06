https://mundo.sputniknews.com/20220601/como-se-posiciona-la-india-en-el-marco-de-las-tensiones-entre-china-y-eeuu-1126094411.html

¿Cómo se posiciona la India en el marco de las tensiones entre China y EEUU?

¿Cómo se posiciona la India en el marco de las tensiones entre China y EEUU?

Tras la realización de la Cumbre del Diálogo de Seguridad Cuatrilateral (QUAD por sus siglas en inglés), la investigadora argentina Sabrina Olivera dialogó con... 01.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-01T10:49+0000

2022-06-01T10:49+0000

2022-06-01T10:49+0000

gps internacional

la india

china

eeuu

tensiones

cumbre de las américas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1126094386_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_255f470c9fa9008c3c3d693845aae1df.jpg

¿Cómo se posiciona la India en el marco de las tensiones entre China y EEUU? ¿Cómo se posiciona la India en el marco de las tensiones entre China y EEUU?

Los primeros ministros de la India y Japón, Narendra Modi y Fumio Kishida respectivamente, decidieron intensificar la colaboración en el ámbito de la seguridad y la defensa durante una reunión bilateral en el marco de la cumbre de los países del Diálogo de Seguridad Cuatrilateral (QUAD). Más aun, los mandatarios decidieron celebrar en Japón, lo antes posible, la próxima reunión de ministros de Exteriores y de Defensa en el formato 2+2.Sus miembros son EEUU, Australia, Japón e India. Ya hubo un antecedente hace varios años, como diálogo trilateral que no incluía a la India. Ello tiene que ver con el espacio Indo-Pacífico y "cómo se facilitaba la evolución de una estrategia global de lucha contra el terrorismo y la proliferación nuclear", explicó Olivera. Desde la asunción de Trump, "hay un enfoque más duro respecto de la política de Xi Jimping, lo cual tiene que ver con el avance de China en la región", sostuvo Olivera.El QUAD es un foro, no una alianza militarEn este marco, "la importancia geopolítica del QUAD está de manifiesto en el tablero internacional", indicó. Con respecto a los posicionamientos de la India, "su política exterior en las últimas décadas ha sido de multialineamiento, lo cual quiere decir que tiene relaciones con todos los países sin comprometerse demasiado con ninguno", expresó. Dada la frontera extensa entre China e India y considerando los conflictos fronterizos, "India no va a querer enfrentarse a China de manera concreta", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador mexicano Aníbal García, con quien dialogamos sobre la política exterior de AMLO en el marco de los desafíos geopolíticos contemporáneos.AMLO mira al sur en su política exteriorLos cancilleres de México y Argentina, Marcelo Ebrard y Santiago Cafiero respectivamente, reafirmaron su postura de que la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en EEUU, se realice sin exclusiones de países. Al respecto, "la política exterior de México bajo el Gobierno de AMLO es distinta a la de los Gobiernos anteriores, sobre todo porque hay un respeto de la Constitución en lo relativo a la libre determinación de los pueblos, la promoción de la paz y el respeto a la soberanía", aseveró.Asimismo, "tiene una mayor presencia en instancias multilaterales, como por ejemplo la participación en el Consejo de Seguridad de la ONU y la presencia de México en la CELAC cuando tuvo la presidencia pro-témpore", sostuvo. Esta es una política que mira mucho más hacia el sur, "lo cual ha demostrado ser bastante interesante", concluyó García.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, retomó su análisis sobre los cambios sistémicos propiciados por los procesos de la globalización.Binocular invertidoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el diplomático brasileño y ex embajador de Brasil en Libia, Ney Fernandes, con quien dialogamos sobre la publicación de su libro "El binocular invertido. Crónicas de la guerra en Libia", referente a su experiencia durante la guerra en ese país.

la india

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

la india, china, eeuu, tensiones, cumbre de las américas, аудио