Chile bloquea los pases de movilidad a quienes no hayan recibido la cuarta vacuna contra el COVID-19

SANTIAGO (Sputnik) — Chile bloqueó los pases de movilidad para quienes no hayan recibido la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 y hayan cumplido más... 01.06.2022, Sputnik Mundo

"Las personas pueden ir a trabajar, pueden ir al colegio, pueden transitar en el espacio público. Lo que estamos regulando e invitando es al espacio de ocio. Creo que los 14 millones que están al día, esperan este paso de la vacunación a estos 2.700.000 que esperan, así que no va a haber ninguna medida de flexibilización", indicó la titular de la cartera sanitaria en declaraciones a Radio Oasis.Según la funcionaria, hasta el 31 de mayo se contaban 1.876.000 personas que no habían recibido la cuarta dosis, 892.000 de tercera dosis, y un 6% que todavía no contaban con el esquema primario.Las regiones con mayor cantidad de personas rezagadas son la Metropolitana, 38,7%; Valparaíso (centro), 10,3%; y Biobío (centro), 8,2%.En tanto, 13.838.968 personas están al día con su esquema y durante las últimas dos semanas se han vacunado más de dos millones de personas."Hace cuatro semanas que comenzamos con el aumento de la circulación viral y vemos el aumento de la circulación de los virus respiratorios. Creemos que va a seguir aumentando en las próximas dos semanas. Como habíamos dicho, entre finales de mayo y la primera semana de junio tendremos esta no tan buena relación entre los virus respiratorios de invierno con el coronavirus, ómicron en particular", añadió.Consultada sobre la eficacia en la fiscalización del pase de movilidad, Begoña Yarza afirmó: "no tengo la percepción de que no se esté pidiendo".El pase de movilidad sirve en Chile para asistir a ciertas actividades masivas.Para poder habilitar nuevamente el pase de movilidad, las personas deberán recibir la inoculación, la cual pueden obtener en cualquiera de los vacunatorios.

