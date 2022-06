https://mundo.sputniknews.com/20220601/cegado-por-la-furia-un-conductor-saca-un-hacha-para-amenazar-a-otro-y-se-estrella--video-1126087151.html

Cegado por la furia: un conductor saca un hacha para amenazar a otro y se estrella | Video

Cegado por la furia: un conductor saca un hacha para amenazar a otro y se estrella | Video

Si bien la conducción requiere toda la atención del conductor, este video demuestra que también requiere un autocontrol emocional.

📹 videoclub

accidentes de tránsito

Las imágenes fueron publicadas por el usuario de Reddit u DexFPV y muestran cómo la camioneta del video se desplaza por una autopista de Texas. De la nada surge un Infiniti G35 que acelera, se coloca delante del auto y de repente pisa los frenos.Ante todo esto, el autor del video esquiva al conductor temerario en el Infiniti y acelera para perderlo de vista, pero el agresor aún no había terminado.En un momento, el conductor llega a alcanzar una velocidad de 160 km/h, pero aún así el Infiniti lo alcanza, cruza varios carriles y saca por la ventana un hacha como señal de máxima furia antes de seguir con su camino.Pero este camino fue corto, pues instantes después, el agresor distraído y cegado por la furia embiste contra un auto que iba delante de él, haciéndolo salir de la autopista. Según el autor del video, el conductor del vehículo embestido parecía estar bien tras el accidente. La policía pudo secuestrar el auto del agresor, pero el conductor huyó.Aunque el video no muestra lo que ocurrió antes de la agresión, la intimidación y la furia no tienen cabida si estás al volante.

