https://mundo.sputniknews.com/20220601/argentina-disena-un-supermaterial-para-purificar-aguas-contaminadas-1126156589.html

Argentina diseña un supermaterial para purificar aguas contaminadas

Investigadores argentinos diseñaron un material derivado del grafeno que permite eliminar contaminantes como el arsénico o agroquímicos presentes en el agua y... 01.06.2022, Sputnik Mundo

El material elaborado a base de óxido de grafeno fue desarollado por investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) en Córdoba (centro del país) y podría brindar una solución a quienes no tienen acceso a agua potable.El grafeno, considerado el material del futuro, cuenta con resistencia mecánica, conductividad eléctrica y térmica, propiedades ópticas y unas estructura con un espesor tan solo de un tercio de nanómetro, unidad equivalente a la millonésima parte de un metro.Si bien este material es empleado en la industria microelectrónica, sus usos son cada vez más diversos: en el área biomédica, en la construcción, la industria automotriz y de aviación, así como para la purificación del agua.Asimismo, es considerado un material verde, ya que su materia prima es el grafito, muy abundante en la naturaleza, explicó Argentina Investiga.Considerando que la producción de grafeno con los métodos existentes es demasiado compleja y costosa, los científicos liderados por el doctor e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y docente de la UNCR Gustavo Morales, utilizaron como alternativa óxido de grafeno, un grafeno modificado más versátil y que no pierde sus propiedades originales.El objetivo de los investigadores es obtener un material que pueda remover los contaminantes del agua y de esta forma servir para solucionar los problemas locales de contaminación e incluso el acceso a agua potable que tienen millones de personas en el mundo.La ingeniera química y doctora en Ciencias Químicas Natalia Monge, también docente de la UNRC e investigadora de Conicet, comentó que el equipo está enfocado a desarrollar un material "que disminuya el contenido del arsénico [presente en acuíferos en la provincia de Córdoba] y que pueda ser utilizado con una técnica económica y eficiente".El material a base de óxido de grafeno podría aplicarse como membrana o filtro, simplemente cuidando que no se pierdan las propiedades de absorción durante el proceso de purificación, de acuerdo con Monge.Hasta el momento, los métodos empleados para descontaminar el agua de arsénico y hacerla apta para consumo humano son costosos y generan residuos, una problemática más.Por ende, según indica el portal argentino, la iniciativa representa una idea novedosa y viable para el tratamiento de las aguas contaminadas.

