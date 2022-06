https://mundo.sputniknews.com/20220601/argentina-busca-una-copa-y-el-roce-internacional-ante-italia-previo-al-mundial-de-catar-1126115065.html

Argentina busca una copa y el roce internacional ante Italia previo al Mundial de Catar

BUENOS AIRES (Sputnik) — La selección argentina de fútbol se mide ante Italia en la reedición del trofeo Conmebol-Uefa, que enfrenta a los ganadores de la Copa... 01.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

italia

mundial de fútbol 2022 en catar

⚽ deportes

fútbol

Días atrás, el delantero francés Kylian Mbappé inició una polémica al declarar que "en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa", y señaló que, si bien Argentina y Brasil son selecciones poderosas, "no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial".Los dichos del atacante galo fueron respondidos por unos cuantos colegas, entre ellos Lionel Messi, compañero suyo en el equipo francés PSG (París Saint-Germain), y algunos le recordaron que, para acceder a Catar 2022, Francia compartió el grupo D de Europa con las selecciones de Ucrania y Bosnia-Herzegovina, un solo Mundial para cada una en su haber, y Kazajistán y Finlandia, que nunca clasificaron a la cita máxima.No obstante, algo de razón tiene Mbappé y, para probarlo, sólo basta con recordar las repetidas dificultades que ha tenido Argentina a lo largo de su historia para programar amistosos de calidad antes de las copas del mundo.Antes de Rusia 2018, la albiceleste goleó a Haití por 4 a 0 en Buenos Aires y canceló otro partido con Israel que se jugaría en Jerusalén.Previo a Brasil 2014, la débil víctima de Messi y compañía fue Trinidad y Tobago con marcador 3 a 0, y Eslovenia a quien superó 2 a 0.Antes de Sudáfrica 2010, Argentina goleó 5 a 0 a Canadá, aplastó a Haití por 4 a 0 y perdió en Múnich con Alemania por la mínima diferencia, en lo que fue el único choque de élite en las últimas tres previas mundiales.El miedo a perder y dejar una mala imagen antes del certamen que todos esperan cada cuatro años ha sido el argumento que, por lo bajo, mantuvo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante la gestión de Julio Grondona para no arreglar partidos de calidad; una vez fallecido el mandamás del fútbol albiceleste, el obstáculo para conseguir partidos se debió a cuestiones contractuales o de calendario.Lo cierto es que en esta oportunidad Argentina se encuentra con dos amistosos de grandes luces casi que por casualidad.Uno es el de este 1 de junio ante Italia, en el estadio Wembley, y por la Finalissima, el nombre con el que se ha etiquetado en los medios a esta copa de Campeones.El otro será el 22 de septiembre, ante Brasil para completar el encuentro por eliminatorias sudamericanas, suspendido en Sao Paulo (Brasil, sureste) el 5 de septiembre de 2021 a los cinco minutos de juego. AlineacionesEl entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, quiere aprovechar esta inédita oportunidad y es por ello que pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición.Italia, que no clasificó al Mundial aunque espera un posible fallo de FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) para meterse por la ventana, también alistará un equipo de calidad, de cara a la Liga de Naciones de la UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol) que arranca este 1 de junio y en la cual la azzurra debuta el sábado, ante Alemania.Un día después, Messi y compañía enfrentarán en España a Estonia, combinado que ocupa el lugar 110 del ranking FIFA y que en las Eliminatorias mundialistas sólo ganó uno de los ocho encuentros que disputó. Para septiembre es posible que Argentina enfrente a una selección africana y otra asiática, semanas antes del debut mundialista ante Arabia Saudita el 22 de noviembre.Probables alineaciones de Argentina e Italia para la Finalissima, a disputarse en el estadio Wembley de Inglaterra a las 15.45 hora argentina (18.45 GMT).Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.Italia: Gianluigi Donnarumma; Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni, Emerson; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti; Federico Bernardeschi, Andrea Belotti, Lorenzo Insigne. DT: Roberto Mancini.

