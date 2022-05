https://mundo.sputniknews.com/20220531/vicecanciller-ruso-afirma-que-la-ue-sufre-un-agudo-deficit-de-sentido-comun-1126038951.html

Vicecanciller ruso afirma que la UE sufre un agudo déficit de sentido común

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores ruso Evgueni Ivanov reprochó a la Unión Europea por la falta de sentido común que cuesta al bloque miles de... 31.05.2022, Sputnik Mundo

"La política de la UE respecto a Rusia acusa un agudo déficit de sensatez y raciocinio", afirmó Ivanov en una entrevista con Sputnik.El diplomático alegó que Bruselas "persigue el objetivo político de demostrar a toda costa su solidaridad con el régimen en Kiev, presionando cada vez más a Rusia con sanciones ilegítimas".Por lo que respecta a empresas y ciudadanos de Rusia, agregó el viceministro, "los líderes de la UE simplemente no toman en cuenta sus preocupaciones y derechos legítimos".Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia continúa desde el 24 de febrero en Ucrania y activaron más de 7.780 sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú.Por primera vez las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la congelación de sus reservas internacionales, el embargo sobre la importación de algunos agentes energéticos, así como el cierre del espacio aéreo, puertos y carreteras para transportistas rusos.El 30 de mayo, el Consejo Europeo acordó que su nuevo, ya el sexto paquete de sanciones contra Rusia incluirá el crudo y los productos petrolíferos exportados a los Estados miembros, con una excepción temporal para el petróleo crudo que se suministra por oleoducto.El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, estimó que las nuevas sanciones afectarán con carácter inmediato el 75% del petróleo que la UE importa de Rusia, y el 90% de ese volumen para finales de 2022. Un plan de contingenciaAdemás, el viceministro declaró que Rusia tiene un plan de contingencia para evacuar una parte de sus diplomáticos desde países hostiles.El diplomático constató que las autoridades de algunos países "con elementos rusófobos muy activos" no toman las debidas precauciones para prevenir ataques extremistas a legaciones de Rusia.A principios de marzo pasado, el Gobierno de Rusia añadió decenas de nuevos nombres a la lista de "países inamistosos" que incluye, en particular, a Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Suiza, Taiwán, los 27 miembros de la Unión Europea y Ucrania.

