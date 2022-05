https://mundo.sputniknews.com/20220531/un-diputado-espanol-aboga-por-el-cese-de-la-expansion-de-la-otan-1126054357.html

Un diputado español aboga por el cese de la expansión de la OTAN

Un diputado español aboga por el cese de la expansión de la OTAN

"La OTAN se creó en un contexto que ya no es el actual, en un contexto bipolar. Igual que ya en su día se disolvió el Pacto de Varsovia, la OTAN ahora mismo debería de intentar limitarse, en vez de expandirse como está haciendo", dijo al canal televisivo RTVE.Los Gobiernos de Finlandia y de Suecia presentaron el 18 de mayo las solicitudes para incorporar a sus países en la organización militar, descartando celebrar un referéndum para avalar sus decisiones.Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, reivindicó también la autonomía estratégica de Europa en los ámbitos energético, militar y de defensa, entre otros, que "se apoye en la ONU, los derechos humanos y la propia Europa a la hora de decidir cuál es la estrategia en defensa".El parlamentario apostó por la salida de España del bloque bélico en un futuro próximo."Evidentemente eso no se hace de un día por otro. Sí que es verdad que hay ahora mismo una línea estratégica fijada en el seno de la Unión Europea y nosotros pensamos que debería de intensificarse esa estrategia y a largo plazo, es un deseo de nuestro espacio político, poder salir evidentemente de esa organización", apostilló.En su momento, subrayó, Unidas Podemos se posicionó en contra de la entrada de España en la OTAN."Ahora que ya no estamos en guerra fría, que el mundo ha cambiado, nos parece que las coordenadas deberían ser otras, las coordenadas en las que nos movemos en términos de defensa (...) A nosotros nos tiene que guiar en nuestra actuación en el mundo la ONU, los convenios internacionales, el respeto de los derechos humanos", enfatizó.La OTAN, denunció, "en multitud de ocasiones no ha ido en esa línea. Por ejemplo, en la guerra de Kosovo incumplió los mandatos".España conmemoró el lunes el 40 aniversario de su adhesión en el bloque militar. Unidas Podemos no asistió al acto de celebración de la fecha.

