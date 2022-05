https://mundo.sputniknews.com/20220531/the-guardian-juristas-preparan-una-demanda-para-decomisar-activos-rusos-1126056921.html

'The Guardian': juristas preparan una demanda para decomisar activos rusos

MOSCÚ (Sputnik) — Un consorcio de juristas ucranianos y de otros países prepara una demanda contra Rusia y las personas que apoyan la operación especial... 31.05.2022, Sputnik Mundo

El abogado británico Jason McCue, que asumió el papel de coordinador de esa iniciativa, dijo a The Guardian que el equipo integrado por centenares de juristas y compañías jurídicas prepara "numerosas demandas en diversas jurisdicciones", en particular, en Estados Unidos y el Reino Unido.Informó, en particular, que además del Estado ruso, entre los demandados figurarán, probablemente, compañías militares privadas, tales como el grupo Wagner, y los hombres de negocios involucrados.Según McCue, la demanda colectiva será "un asunto privado, independiente del Estado ucraniano", pero los juristas necesitarán tener acceso a las pruebas y a datos de inteligencia, en tanto señala que el diputado y empresario ucraniano Sergei Taruta ayuda a los juristas y jueces de instrucción a ponerse en contacto con funcionarios ucranianos.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo anteriormente que la compañía militar privada Wagner no tiene nada que ver con las autoridades de Rusia y no está presente en Ucrania, donde abundan mercenarios procedentes de países occidentales, que combaten del lado del Ejército ucraniano.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.A finales de marzo pasado, el Ministerio de Defensa ruso dio por cumplidos los objetivos de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y dijo que se enfocará en adelante en "la liberación del Donbás".Los países occidentales impusieron duras sanciones contra Rusia, bloquearon, en particular, sus reservas de divisas, equivalentes a unos 300.000 millones de dólares, según el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov.El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, pidió anteriormente a los países del G7 aprobar leyes que permitan confiscar activos rusos y entregarlos a Ucrania.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y aseguró que las sanciones hicieron un serio daño a toda la economía mundial. Occidente persigue el objetivo de empeorar la vida de millones de personas, señaló Putin y agregó que con los acontecimientos que se desarrollan hoy "se pone fin al dominio global de Occidente en la política y la economía".

