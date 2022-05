https://mundo.sputniknews.com/20220531/querella-apelara-fallo-que-anulo-procesamiento-de-3-acusados-de-torturas-en-malvinas-1126074883.html

Querella apelará fallo que anuló procesamiento de 3 acusados de torturas en Malvinas

"Es un fallo aberrante que recurriremos ante la Corte Suprema", aseguró el representante del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), querellante en el expediente.La sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, por la que se anuló este martes 31 el procesamiento de Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, por torturas a soldados conscriptos durante en conflicto bélico, plantea inconsistencias de base que serán planteadas ante el máximo tribunal del país.La Cámara Federal de Casación debería "haber tratado los procesamientos más allá del marco general, y como carácter subsidiario, pronunciarse sobre el tema de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de los delitos", precisó el abogado.En su sentencia, Casación hizo "lugar al recurso (…) interpuesto por las defensas" y anuló "la decisión recurrida, devolviendo las actuaciones al tribunal de origen para que dicte una nueva resolución" en sintonía con el caso de otro acusado, Jorge Ferrante, en el que se declararon prescriptos los delitos.La resolución del tribunal es disparatada "no solo por el sentido de lo que construye la sentencia, sino porque tiene falencias muy marcadas en la construcción del derecho", afirmó el abogado.Si la Corte Suprema revierte este fallo, persiste la duda de si quedan o no firmes los procesamientos.Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, Ana María Figueroa, anularon la decisión que tomó la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut (sur), en abril de 2021.En aquella oportunidad, la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo que en primera instancia dictó en febrero de 2020 Mariel Borruto, jueza federal de Río Grande, en la provincia patagónica de Tierra del Fuego (sur), al procesar a los tres exmilitares por delitos de lesa humanidad.Aquella fue la primera vez que la justicia procesaba a exmilitares argentinos por torturar a sus propios subordinados.Sobre un cuarto, Belisario Affranchino Rumi, se definió la falta de mérito, al considerar que no existía evidencia para absolverlo ni para procesarlo.Además de anular el procesamiento de los tres acusados, la sentencia de Casación de este martes 31 deja afuera a Affranchino Rumi, cuyo procesamiento fue decretado en primera instancia por Borruto.La situación procesal en que se encuentra este exmilitar es una incógnita para la fiscalía y la querella, que se plantea solicitar "un pedido de aclaratoria porque tiene falencias formales"."Este será uno de los motivos de agravio que presentaremos ante la Corte Suprema", afirmó.Vaivenes judicialesLa causa, iniciada en 2007 a raíz de una investigación del exsubsecretario de derechos humanos de la provincia de Corrientes (noreste) Pablo Vassel, investigaba en total a 95 militares que fueron denunciados por 105 casos cometidos contra más de 120 víctimas.En su fallo el año pasado, la Cámara de Apelaciones consideró probado que los soldados conscriptos "habrían sido sometidos por parte de personal superior de las Fuerzas Armadas a estaqueamientos, enterramientos y deliberada falta de alimentación".Soldados como Mario Sánchez y Ramón Salvador Caballeros "habrían sido estaqueados de pies y manos por más de dos días, ocasión en que se habría producido un bombardeo sobre la posición, lo que habría provocado la muerte de los nombrados".El fiscal ante el máximo tribunal penal del país, Javier De Luca, había recomendado que se declarasen los hechos investigados como crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos.Casi 1.000 muertos dejó la guerra que comenzó la Junta Militar argentina del general Leopoldo Galtieri (1981-1982) contra el Reino Unido de Margaret Thatcher (1979-1990).Buenos Aires y Londres retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990 en la administración del entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999).

