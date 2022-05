Perú: Castillo denuncia "persecución" de Fiscalía y pregunta por los anteriores presidentes

https://mundo.sputniknews.com/20220531/peru-castillo-denuncia-persecucion-de-fiscalia-y-pregunta-por-los-anteriores-presidentes-1126070296.html

El presidente peruano presentó un pedido de nulidad sobre una investigación por presunta corrupción. En otro orden, abordamos el Congreso de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) en Omán. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En órbita'.

La defensa de Pedro Castillo se manifestó este martes 31, luego de la presentación del pedido de nulidad absoluta ante el Ministerio Público."Cuando un fiscal no respeta la Constitución, su mensaje es que quien es defensor de la legalidad termina convirtiéndose en verdugo de la legalidad", dijo Benji Espinoza, abogado del presidente.Según el abogado, el pedido se presenta porque la investigación fiscal violaría el artículo 117 de la Constitución, el cual prohíbe que un presidente sea acusado por la justicia durante el ejercicio de su mandato.El fiscal general, Pablo Sánchez, incluyó a Castillo en la investigación sobre una presunta organización que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un "tradicional foco de corrupción en el país", a criterio del entrevistado.Desde allí se habrían otorgado a empresas privadas concesiones de obras públicas a cambio de dinero. A Castillo se lo señala como parte de la organización.Previamente, el mandatario peruano aseguró que la investigación de la Fiscalía se trata de "una persecución irracional" a su persona y a diferentes ministerios. (...) "¿Y el resto de las gestiones? ¿Y los demás presidentes? ¿Y los demás ministros fueron santos?", se preguntó.A comienzos de la semana, miembros de la Fiscalía Anticorrupción ingresaron a la sede del Ejecutivo para realizar una indagación sobre contrataciones irregulares."La defensa de Castillo [sobre el caso] ha sido, al menos en este plano, absolutamente política. En términos jurídicos sus respuestas fueron lacónicas, del estilo 'no sé' o 'no conozco'", señaló Godoy.De acuerdo con el politólogo peruano, "desde el Ministerio Público todas las agrupaciones políticas con problemas ante la Justicia, como también el caso del fujimorismo, en la otra orilla del presidente Castillo, ha brindado argumentos similares que han resultado relativos".El politólogo opinó sobre la actual posición del presidente en el poder y sus diferencias con la oposición.Godoy indicó que el apoyo popular a Castillo hoy "se ubica entre el 20 y 25%, según las encuestas". El entrevistado además se refirió a acciones de la oposición en contra del Gobierno.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), celebrado en Omán. Para ello, dialogamos con el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Fabián Cardozo, presente en el país asiático.El Congreso aborda temas como "el espionaje a periodistas y el fin de la impunidad de los crímenes contra los trabajadores de los medios". Cardozo se refirió al espionaje a periodistas y destacó al respecto el caso del software de origen israelí Pegasus.Por otro lado, el periodista lamentó los crímenes contra los trabajadores de los medios de comunicación, en especial en América Latina. En el caso de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, aseguró que su planteo en el Congreso apunta al combate a las "noticias falsas".En Uruguay En órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

