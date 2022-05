https://mundo.sputniknews.com/20220531/nueva-etica-de-periodistas-europeos-delatar-a-las-voces-alternativas-1126069177.html

Nueva 'ética' de periodistas europeos: delatar a las voces alternativas

Nueva 'ética' de periodistas europeos: delatar a las voces alternativas

Sus tareas: buscar y reportar voces alternativas en el espacio mediático occidental. Moscú asegura haber hecho todo por resolver crisis alimentaria originada... 31.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-31T18:45+0000

2022-05-31T18:45+0000

2022-05-31T18:45+0000

octavo mandamiento

occidente

medios de comunicación

crisis

rusia

colombia

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1126069148_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_470dc7b0734660a9b4e8dea468133de8.png

Nueva 'ética' de periodistas europeos: delatar a las voces alternativas Nueva 'ética' de periodistas europeos: delatar a las voces alternativas

Delatar las voces alternativas: nueva función de los 'periodistas' occidentalesTras el amordazamiento en Occidente de los medios internacionales rusos, Sputnik y RT, las funciones laborales de los 'periodistas' de la prensa dominante se ampliaron. Ahora sus tareas incluyen buscar y reportar a sus amos, todos los casos de la penetración de las voces alternativas en el espacio mediático occidental. Una obligación que, aparentemente, no les molesta en absoluto, sino todo lo contrario: les encanta delatar.Entre estos individuos se encuentra Daniel Iriarte, un personaje que se atreve a llamarse 'periodista', en vez de decir abiertamente que es un chivato. Desde las páginas del diario El Confidencial 'denuncia' que "la prohibición de la UE no ha bastado para impedir que Rusia siga utilizando la desinformación como herramienta de influencia y desestabilización, sus métodos evolucionan".Moscú asegura haber hecho todo para resolver la crisis de alimentos pese a que fue originada por otrosPese a que el problema de la seguridad alimentaria no fue creado por Rusia, Moscú ha hecho todo lo posible para resolverlo, declaró este martes el canciller ruso, Serguéi Lavrov."Las iniciativas anunciadas respecto a la seguridad alimentaria deben realizarse tomando en cuenta que la parte rusa ya garantizó todo lo que dependía de ella", dijo el jefe de la diplomacia rusa en Manama tras conversaciones con su par de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.Colombia exhibe su despertar y anhelo por "cambiar la realidad política"La victoria del candidato progresista Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que contó con una participación del 54% del electorado, refleja el despertar y el "anhelo" de la nación andina por "cambiar la realidad política" de su país, según el periodista colombiano Víctor Corredor."Los colombianos están pidiendo un cambio", subrayó el comunicador, al indicar que "entre las dos alternativas" que se presentan a las elecciones, la figura de Petro, "una persona con las capacidades de estadista", tendría más opciones de llegar a la presidencia, que su contrincante, el populista de derecha Rodolfo Hernández, cuyo triunfo significaría una apuesta por "la guerra y la violencia".El sabor del Amazonas brasileño en MoscúBrasil es un país culturalmente muy rico y esto se puede ver, tanto en su gastronomía, como en su música. En Moscú, los chefs brasileños Antonio Cacao y Leonardo Pimienta combinan el samba y los sabores amazónicos, con la intención de que los moscovitas se enamoren de esta maravillosa cultura.El restaurante "Brasil Amazonia" es el emprendimiento de estos dos chefs, quienes hablan sobre la cocina brasileña y su experiencia de emprender un negocio en la capital rusa, donde combinan la música y la gastronomía en un mismo lugar, con el deseo de que los rusos se interesen más por esta cultura latinoamericana.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

occidente

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

occidente, medios de comunicación, crisis, rusia, colombia, elecciones, аудио