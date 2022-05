https://mundo.sputniknews.com/20220531/netflix-quiere-reponer-sus-perdidas-pero-su-estrategia-podria-ser-un-desastre-1126080876.html

Netflix quiere reponer sus pérdidas, pero su estrategia podría ser un desastre

La compañía estadounidense Netflix anunció hace un par de meses que comenzará a cobrar más a los usuarios que compartan su cuenta, pero la realidad es que este... 31.05.2022, Sputnik Mundo

En Chile, Costa Rica y Perú ya saben lo que significa ver Netflix desde la misma cuenta en diferentes lugares. Estos fueron los tres países elegidos por la empresa dirigida por Reed Hastings para comenzar su nueva política de "una cuenta, un domicilio". Sin embargo, la estrategia de la compañía ha generado confusión incluso entre la misma área de servicio al cliente de Netflix, según revela un reporte realizado por el medio especializado en tecnología, Rest of World. Y es que los usuarios de estos países aseguran que no tienen clara la política de Netflix. Algunos han reportado que sí les han cobrado una tarifa extra (unos 2 o 3 dólares), lo cual los ha conducido a cancelar su suscripción a la plataforma. Otros, en cambio, ni siquiera han recibido penalizaciones, y muchos más siguen utilizando su cuenta en diferentes domicilios y dispositivos sin recibir un castigo. La firma Ampere Analysis asegura que Centroamérica y Sudamérica son las regiones que menos le reportan ingresos a la empresa, razón por la cual decidió emprender su nueva política de cobro en esta región, y no en México o Brasil, sus mayores mercados hispanohablantes. El 20 de abril pasado, las acciones de Netflix cayeron hasta en 39% debido a una disminución en la cantidad de suscriptores a la plataforma, la mayor en una década, lo que provocó incertidumbre y pesimismo entre los inversionistas.En un informe correspondiente al primer trimestre de 2022, la compañía estadounidense admitió que su número de suscriptores se redujo en 200.000.Netflix quiere recuperar estas pérdidas con diversas estrategias, entre ellas, la del cobro extra para sus usuarios que utilicen la misma cuenta en otros domicilios u hogares. El problema aquí, plantea Rest of World, es el siguiente: ¿Cómo entiende Netflix el concepto de hogar? Testimonios recogidos por dicho medio dejan ver que muchas personas usan la plataforma en diversas casas sencillamente porque están de visita con sus amigos, porque tienen más de un hogar o porque constantemente se mudan.

