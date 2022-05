https://mundo.sputniknews.com/20220531/la-presidenta-de-honduras-advierte-que-asesinato-de-fiscal-no-quedara-impune-1126059574.html

La presidenta de Honduras advierte que asesinato de fiscal no quedará impune

SAN SALVADOR (Sputnik) — La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió a los servicios estatales de inteligencia que impidan que el reciente asesinato de la... 31.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

honduras

centroamérica

"Los responsables intelectuales y ejecutores del asesinato de la fiscal, Karen Almendares, no van a quedar en la impunidad. Condeno el crimen. Las bandas de sicarios siguen operando y el pueblo espera justicia y resultados de los servicios de inteligencia del Estado", tuiteó Castro.Almendares fue ultimada por sicarios el 27 de mayo, en el portón de su propia casa, en la sureña ciudad de Nacaomé, crimen que generó consternación internacional y fue repudiado por fiscales de toda América Latina y representantes de organismos internacionales."Condenamos el asesinato de la fiscal hondureña Karen Almendares y me solidarizo con su familia y amigos. ¡Es de vital importancia frenar la violenta situación que atraviesa el país y brindar justicia!", expresó en Twitter la representante de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford.El uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), también condenó este crimen, el tercero perpetrado este mes contra fiscales latinoamericanos, tras el asesinato del paraguayo Marcelo Pecci y la ecuatoriana Luz Marina Delgado.El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción de Honduras, Luis Javier Santos, calificó a Almendares como "una verdadera heroína, soñadora, idealista", y mostró imágenes de la funcionaria en un operativo, pocas horas antes de su asesinato.Según el Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), Honduras registra en 2022 una media diaria de un femicidio, término aplicado a los casos en los que existen evidencias de que el Estado no actuó para proteger a la víctima.

honduras

centroamérica

honduras, centroamérica