El presidente de Brasil solo participará en debates electorales en la segunda vuelta

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que solo participará en los debates electorales de la segunda vuelta de las... 31.05.2022, Sputnik Mundo

Al ser preguntado en un programa de televisión por su participación en los debates, Bolsonaro respondió: "En el segundo turno voy a participar", según recoge el diario local O Globo.La ausencia del actual presidente de los debates electorales en televisión en el primer turno podría poner en riesgo también la presencia del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), favorito en las encuestas, ya que según la prensa local su equipo cree que no vale la pena exponerse a las críticas de otros candidatos con menos opciones si el principal rival, Bolsonaro, no está presente.La encuesta más reciente, divulgada por la empresa Datafolha la semana pasada, muestra que Lula tiene el 48% de intenciones de voto, frente al 27% de Bolsonaro.Bolsonaro también aseguró este 31 de mayo que no cree en las encuestas, que la salida del exgobernador de Sao Paulo (sureste) Joao Doria de la carrera presidencial no tiene ningún efecto y que no confía en que se forme "una tercera vía" con posibilidades, ya que el escenario está polarizado entre él y el expresidente Lula.

