Rusia limita compraventa de valores no rusos bloqueados por depositarios internacionales

MOSCÚ (Sputnik) — El Banco de Rusia limitó a partir de este 30 de mayo, con ciertas exenciones, la compraventa de valores extranjeros bloqueados por... 30.05.2022, Sputnik Mundo

La restricción, a la que no están sujetas las acciones de emisores foráneos cuyas actividades económicas se centran en Rusia, busca "proteger los derechos e intereses de los inversores y minimizar sus riesgos", anunció el Banco Central.El regulador aclaró que su decisión no altera la titularidad de dichos valores y que la contratación se reanudará "a medida que se vayan levantando las restricciones".Entonces los propietarios podrán disponer de los dividendos, algo que les resulta difícil hoy debido a las acciones de los depositarios internacionales.La Bolsa de San Petersburgo, a diferencia de la de Moscú, ha seguido comerciando hasta ahora con pequeñas cantidades de valores extranjeros bloqueados por depositarios internacionales.Dichos activos, no marcados en su sistema de compensación, se distribuirán entres los participantes en la contratación y sus clientes en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta la proporcionalidad y con posible excepción hecha para cuentas no comerciales de carteras pequeñas.

